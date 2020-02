1.700 y bác sĩ nhiễm dịch Covid-19, 6 trường hợp tử vong, do đâu?

Thông tin trên hãng AFP cho biết, tình đến hôm nay ngày 14/2, đã có 6 nhân viên y tế chết vì virus corona chủng mới, trong khi tổng số nhân viên y tế (bác sĩ, y tá, điều dưỡng) nhiễm bệnh này là hơn 1.700 trường hợp.

Trong số đó, có 1.102 người ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nơi khởi phát dịch viêm phổi corona (Covid-19) và 400 trường hợp khác bị lây bệnh tại những nơi khác trong tỉnh Hồ Bắc.

Số lượng bệnh nhân nhập viện điều trị virus corona chủng mới quá tải

Các Bệnh viện tại Vũ Hán luôn trong tình trạng quá tải, lượng bệnh nhân tăng trong khi đô các bác sĩ lại không đeo khẩu trang phù hợp hay mặc đồ bảo hộ khi khám chữa cho bệnh nhân vì thiếu vật tư, hoặc tái sử dụng trong khi chúng cần được thay thường xuyên.

Một bác sĩ giấu tên làm việc tại phòng khám cộng đồng ở Vũ Hán cho biết, anh cùng ít nhất 16 đồng nghiệp khác đang có triệu chứng của Covid-19. Thế nhưng, các y bác sĩ vẫn phải cật lực làm việc, bởi số lượng bệnh nhân quá đông.

Nhân viên y tế làm việc trong tình trạng thiếu hụt thiết bị bảo hộ

Tại Vũ Hán, hiện có 398 bệnh viện và gần 6.000 phòng khám cộng đồng. Vậy nhưng, Ủy ban Y tế Vũ Hán mới chỉ định 9 bệnh viện làm nơi điều trị các ca nhiễm virus corona. Bên cạnh đó, 61 bệnh viện, nơi có các phòng khám dành cho bệnh nhân ngoại trú, cũng được phép tiếp nhận các bệnh nhân bị sốt - một trong những triệu chứng phổ biến của người nhiễm virus COVID-19.

Các bệnh viện được chọn làm nơi điều trị bệnh nhân nhiễm virus COVID-19, các nhân viên y tế chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng số các ca nhiễm bệnh.

Hai bác sĩ Lin Zhengbin và bác sĩ Lý Văn Lượng đã qua đời vì nhiễm virus corona chủng mới

Sự kiện bác sĩ Lý Văn Lượng, người đầu tiên phát hiện phát hiện và cảnh báo về Covid-19 qua đời, khiến cho sự an nguy của các đội ngũ nhân viên y tế thêm phần lo ngại. Sau cái chết của bác sĩ Lý, cộng đồng đều cảm thấy phẫn nộ thay vì trước đó, anh từng bị chính quyền cảnh cáo vì "phát tán thông tin sai lệch".

Hiện giới chức Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy nhuệ khí và cung cấp những hỗ trợ vật chất cần thiết cho các y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Tuy nhiên, Ian Lipkin, giáo sư dịch tễ học tại Đại học Columbia, Mỹ, cảnh báo nguy cơ nhiễm nCoV của nhân viên y tế rất cao, ngay cả khi họ mặc đồ bảo hộ.

Diễn biến của dịch Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 30 tỉnh thành ở Trung Quốc cùng 26 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến 1.383 người chết và 64.434 người nhiễm bệnh. Trong đó, có 3 ca tử vong được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines, một người đàn ông ở Hong Kong và một cụ bà trong độ tuổi 80 ở Nhật Bản.

Your browser does not support HTML5 video.

Vị bác sĩ Vũ Hán cố cảnh báo với chính quyền TQ về virus Corona qua đời vì nhiễm bệnh- VNEW

Xem thêm: Tìm thấy 'phương thuốc' trị virus corona từ chính người từng mắc bệnh

Minh Tú (t/h)