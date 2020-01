Trung Quốc khẳng định virus gây viêm phổi cấp lây lan từ người sang người, WHO có công bố dịch bệnh

Theo tờ Nhật báo Trung Quốc, ông Zhong Nanshan - một nhà khoa học nổi tiếng về bệnh hô hấp đồng thời là trưởng nhóm chuyên gia của chính phủ Trung Quốc chia sẻ thông in có hai người ở tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc đã lây virus từ người thân trong gia đình . Không chỉ vậy, một số nhân viên y tế cũng đã xét nghiệm và kết quả dương tính với virus corona.

Virus corona. (Nguồn: theconversation)



Theo diễn biến mới nhất, số người mắc virus corona gây bệnh viêm phổi đã tăng lên 200 người, tăng vọt trong dịp cận Tết Nguyên đán. Đồng thời, số người chết vì bệnh này cũng đã tăng lên 3 người.



Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi chính phủ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để chiến đấu với bệnh dịch và việc cứu mạng là ưu tiên hàng đầu.



Sau khi thông tin này được phát đi, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố Uỷ ban khẩn cấp sẽ nhóm họp vào ngày 22/1 tại Geneva để xem xét việc có tuyên bố bệnh dịch bùng phát ở Trung Quốc là khủng hoảng y tế toàn cầu hay không.

Virus gây viêm phổi lây lan rất nhanh đúng thời điểm Trung Quốc và nhiều nước châu Á chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Tại Trung Quốc, mỗi mùa Tết, có tới hàng trăm triệu người dân di chuyển về quê ăn Tết, làm tăng nguy cơ lây lan và mất kiểm soát dịch bệnh.

Virus gây bệnh viêm phổi cấp tại Trung Quốc được xác định là một chủng virus hoàn toàn mới thuộc họ coronavirus. Đây là chủng hoàn toàn khác biệt so với 6 chủng virus corona thế giới từng ghi nhận. Virus corona chủng OC43 và virus corona chủng 229E chỉ gây ra các triệu chứng hô hấp thông thường như cảm lạnh, cúm. Nhưng một số chủng virus khác từng gây đại dịch khiến cả thế giới khiếp sợ như SARS cũng bắt nguồn từ Trung Quốc.

Hiện đã phát hiện các trường hợp nhiễm virus gây viêm phổi cấp ngoài lãnh thổ Trung Quốc ở Thái Lan, Nhật Bản và mới đây nhất tại Hàn Quốc.

Người đầu tiên tử vong do dịch viêm phổi cấp tại Trung Quốc. Video: VNEWS