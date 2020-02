Trung Quốc phát hiện bệnh nhân nhiễm COVID-19 ủ bệnh tới 27 ngày

Ngày 22/2, chính quyền tỉnh Hồ Bắc cho biết đã phát hiện trường hợp bệnh nhân nhiễm chủng mới virus corona (COVID-19) ủ bệnh tới 27 ngày.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện ở Vũ Hán. Ảnh: TTXVN

Theo Reuters, bệnh nhân đặc biệt này là một người đàn ông tên Jiang (70 tuổi) ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Theo trang web chính quyền Hồ Bắc, hôm 24/1, ông Jiang đã lái xe từ Ngạc Châu (phía Đông tỉnh Hồ Bắc) về Thần Nông Giá (phía Tây Bắc tỉnh Hồ Bắc).

Tại Ngạc Châu, ông Jiang đã tiếp xúc với người thân bị nhiễm bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus corona (COVID-19). Đến hôm 20/2, người đàn ông 70 tuổi bắt đầu bị sốt. 1 ngày sau, kết quả xét nghiệm cho thấy ông Jiang đã dương tính với COVID-19.

Việc ông Jiang bắt đầu nhiễm COVID-19 từ ngày 25/1 nhưng mãi tới 27 ngày sau mới xuất hiện triệu chứng đầu tiên đồng nghĩa với trường hợp thời gian ủ bệnh ở trường hợp này lên tới 27 ngày.

Trong khi trước đó, thời gian ủ bệnh của virus này được cho là trong khoảng 14 ngày. Bệnh nhân nghi nhiễm virus corona thường chỉ được cách ly trong 14 ngày.

Ông Chung Nam Sơn - Người đứng đầu Tổ chuyên gia cấp cao đặc biệt về dịch virus corona của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cũng từng dẫn kết luận của một nghiên cứu mới hôm 9/2 cho biết thời gian ủ bệnh trung bình của virus corona chủng mới là 3 ngày và dài nhất là 24 ngày. Bệnh nhân có thể không sốt và biểu hiện viêm phổi chiếm tới 76%.

Phát hiện về trường hợp ủ bệnh này khiến cho mối lo ngại về sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 càng thêm nghiêm trọng.

Your browser does not support HTML5 video.

Cảm động cụ ông Trung Quốc chăm vợ bị nhiễm virus corona

Kiều Đỗ (t/h)