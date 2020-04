Trung Quốc phong tỏa thành phố biên giới, Nhật Bản chi 2,2 tỷ USD để các công ty rời Trung Quốc

Một thành phố biên giới của Trung Quốc bất ngờ bị phong tỏa

Theo thông tin từ South China Morning Post, từ 8/4 các nhà chức trách Trung Quốc đã áp dụng lệnh phong tỏa lên thành phố Tuy Phân Hà, tỉnh Hắc Long Giang. Quyết định này được đưa ra sau khi những ca nhiễm ở khu vực này bất ngờ tăng đột biến.

Chính quyền thành phố Tuy Phân Hà, khẳng định, tất cả bệnh nhân mới nhiễm COVID-19 đều trở về từ Nga. Cụ thể, 25 người sau khi trở về từ thành phố Vladivostok (Nga) đã được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2. Tất cả những người khác trở về từ Nga đều được xác định là các ca nghi nhiễm, được giám sát y tế chặt chẽ.

Số ca nhiễm tăng đột biến khiến các Bệnh viện ở thành phố bị quá tải.

Tuy Phân Hà là thành phố có 70.000 dân và có 2 điểm kiểm soát biên giới với Nga. Được biết, số ca nhiễm mới được ghi nhận ở thành phố Tuy Phân Hà chiếm gần 1/2 tổng số ca nhiễm mới toàn Trung Quốc trong ngày 7/4. Hiện tại, Tuy Phân Hà có tổng cộng 86 ca nhiễm COVID-19, tất cả đều trở về từ Nga. Số ca nhiễm tăng đột biến khiến các bệnh viện ở thành phố bị quá tải.



Từ 5/4, nhà chức trách thành phố đã đóng cửa các điểm kiểm soát biên giới với Nga. Hiện tại, người dân thành phố yêu cầu phải ở nhà, mỗi Từ 5/4, nhà chức trách thành phố đã đóng cửa các điểm kiểm soát biên giới với Nga. Hiện tại, người dân thành phố yêu cầu phải ở nhà, mỗi gia đình chỉ được cử 1 người ra ngoài mua nhu yếu phẩm 3 ngày/lần.

Nhật Bản dùng 2,2 tỷ USD trong gói cứu trợ kinh tế để các công ty rời Trung Quốc

Nhằm giúp các công ty Nhật Bản có thể chuyển quy trình sản xuất ra khỏi Trung Quốc trong bối cảnh dịch COVID-19 đang phá vỡ chuỗi cung ứng giữa các đối tác thương mại lớn, chính phủ Nhật Bản đã quyết định dành 2,2 tỷ USD trong gói cứu trợ kinh tế của nước này.

Theo South China Morning Post, trong số tiền trên thì 220 tỷ yên (2 tỷ USD) dùng cho việc các công ty chuyển nhà máy sản xuất về Nhật Bản, 23,5 tỷ yên giúp các công ty chuyển việc sản xuất sang nước khác.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Từ trước đến nay, Trung Quốc được biết đến là đối tượng thương mại lớn nhất của Nhật Bản. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nhiều nhà máy Trung Quốc đóng cửa, lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Nhật Bản trong tháng 2 đã giảm gần 1 nửa. Thực trạng này khiến các nhà sản xuất Nhật Bản thiếu các thành phần cần thiết để vận hành.

Đặc biệt, động thái mới này của Nhật Bản được cho là sẽ làm dấy lên cuộc tranh luận xung quanh vấn đề công ty Nhật giảm phụ thuộc Trung Quốc trong vai trò sản xuất.

Your browser does not support HTML5 video.

Bộ y tế hướng dẫn cách vệ sinh khử khuẩn tại nhà



Thùy Nguyễn (t/h)