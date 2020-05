Trung Quốc phong tỏa trở lại 100 triệu dân trước nguy cơ COVID-19 bùng phát lần 2

Tính đến ngày 18/5, số ca nhiễm virus corona chủng mới ở tỉnh Cát Lâm là 127 người, ít hơn nhiều so với con số 68.000 người của tỉnh Hồ Bắc – nơi virus bùng phát. Dù vậy, giới chức vẫn quyết định phong tỏa khoảng 108 triệu dân ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc (bao gồm tỉnh Cát Lâm, Liêu Ninh) do lo ngại nguy cơ đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại, theo Bloomberg.

Cảnh sát mặc trang phục bảo hộ đứng trước nhà ga Cát Lâm. Ảnh: Chinanews

Thiết lập các biện pháp phong tỏa và cách ly nghiêm ngặt

Được biết, các thành phố ở tỉnh Cát Lâm đã ngưng dịch vụ xe buýt và tàu lửa, đóng cửa trường học và cách ly hàng ngàn người.

Phần lớn các dịch vụ giao nhận hàng cũng đã bị hoãn lại. Hoạt động mua bán thuốc hạ sốt bị cấm tại các hiệu thuốc để ngăn chặn việc người dân che giấu triệu chứng bệnh.

Hôm 18/5 vừa qua, chính quyền TP Thư Lan (tỉnh Cát Lâm) - nơi được cho là bùng phát ổ dịch mới cũng đã thông báo sẽ ban bố các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhất để kiểm soát sự lây lan của virus SARS-CoV-2

Những khu dân cư có trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 sẽ bị cách ly. Chính quyền cho phép, cứ mỗi 2 ngày sẽ có 1 người trong mỗi gia đình được phép ra ngoài mua nhu yếu phẩm trong thời gian 2 tiếng.

Được biết, ngày 13/5 vừa qua, Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan - người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm ứng phó COVID-19 của Trung Quốc cũng đã đến Cát Lâm kiểm tra tình hình. Đến ngày 16/5, bí thư thành ủy cùng 5 quan chức của TP Thư Lan đã bị cách chức.

Đường phố vắng vẻ vì lệnh hạn chế đi lại ở Cát Lâm. Ảnh: Chinanews

Kiểm tra thân nhiệt của người dân tại lối vào chung cư. Ảnh: Chinanews

Mối lo ngại về làn sóng COVID-19 thứ 2 đã lan tỏa sang những khu vực lân cận, kể cả những khu vực chưa có ca nhiễm mới.

Ông Shen Jia (sống tại TP Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh) cho biết, đáng lẽ ông có chuyến công tác 3 ngày đến tỉnh Cát Lâm nhưng cuối cùng lại hủy vỏ vì nếu đi, ông sẽ bị cách ly 21 ngày khi trở về: "Bạn có thể cảm nhận được rằng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh được thực hiện nghiêm ngặt hơn. Người dân cẩn trọng hơn và hạn chế các hoạt động ngoài trời".

Một người khác cũng sinh sống tại TP Thẩm Dương chia sẻ: "Người dân bắt đầu cẩn trọng trở lại. Trẻ em chơi đùa ngoài trời lại mang khẩu trang. Nhân viên y tế lại xuất hiện trong đồ bảo hộ".

Theo nguồn tin của Bloomberg, giới chức y tế Trung Quốc chưa biết ổ dịch mới khởi phát như thế nào. Tuy nhiên họ nghi ngờ những trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 có thể đã tiếp xúc với những người trở về từ Nga - một trong những điểm nóng COVID-19 hiện nay.

Đối mặt với thách thức lớn do thiếu miễn dịch cộng đồng

Mới đây, ông Chung Nam Sơn - cố vấn y tế cấp cao của chính phủ Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo mối nguy hiểm của làn sóng dịch bệnh lần thứ 2 là rất lớn khi các COVID-19 mới đã xuất hiện tại Trung Quốc những tuần gần đây ở TP Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) và các tỉnh khác như Hắc Long Giang và Cát Lâm.

Trung Quốc vẫn đối mặt với "thách thức lớn" trước làn sống thứ 2 của COVID-19 do chưa đủ miễn dịch trong cộng đồng.

"Phần lớn người dân Trung Quốc vào thời điểm này vẫn có nguy cơ mắc COVID-19 do thiếu miễn dịch cộng đồng. Chúng ta đang đối mặt với thách thức lớn và tình thế của chúng ta không tốt hơn là bao so với các nước khác vào thời điểm này", ông Chung Nam Sơn khẳng định.

Kiều Đỗ (t/h)