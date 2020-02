Trung Quốc: Sương mù dày đặc và quạ bay kín trời giữa dịch COVID-19, lời giải nào hợp lý?

Sương mù dày đặc

Năm nay, sương mù nghiêm trọng đã xảy ra trên khắp Trung Quốc, từ Đông Bắc cho đến Bắc Kinh và Thiên Tân; từ Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc, miền Trung và Tây Sơn Đông; từ Bắc Hà Nam cho đến miền Trung và miền Nam Giang Tô, Tây Bắc và Nam An Huy, Bắc Chiết Giang và Thượng Hải cho đến Hải Nam. Sương mù dường như có mặt ở khắp nơi, thậm chí sương mù còn trôi nổi đến cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Các chuyên gia Trung Quốc giải thích nguyên nhân là do: Ô nhiễm thứ cấp do con người gây ra và độ ẩm không khí tương đối bão hòa, như khí thải ô tô, đốt than đá, giao thông...

Nhiều nơi ở Trung Quốc Đại Lục hầu như đã "đóng băng" nhưng lí do gì khiến cho bầu trời tại đây vẫn bị phủ bởi lớp sương dày đặc?

Tuy nhiên dịp này, bởi vì dịch viêm phổi ở Vũ Hán, nhiều nơi ở Trung Quốc Đại Lục gần như "đóng băng", thành phố, thôn làng và đường xá đều bị phong tỏa, vận chuyển hành khách đã ngừng hoạt động, các nhà máy bị đóng cửa và học sinh phải nghỉ học. Mọi người đều ở nhà và tự cách ly, không có xe hơi trên đường và nhà máy không mở cửa. Nhưng tại sao sương mù lại nghiêm trọng như vậy?

5 mặt trời hiện hữu và đàn quạ đen rợp trời

Vào ngày 14/2 vừa qua, người dân đang sinh sống ở nhiều nơi tại Nội Mông Cổ đã được dịp chứng kiến khoảnh khắc "mặt trời ảo". Điểm đáng chú ý hơn cả chính là trên bầu trời có tới 5 mặt trời hiện hữu cùng lúc. Đồng thời, tỏa ra ánh hào quang nối liền nhau tạo thành một vòng tròn khổng lồ.

Hình ảnh "mặt trời ảo" với 5 mặt trời xuất hiện lần đầu tiên ở Nội Mông Cổ

Được biết, hiện tượng hiếm thấy này kéo dài trong suốt một tiếng rưỡi. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên xuất hiện hiện tượng "mặt trời ảo" tại Trung Quốc, tuy nhiên cùng lúc xuất hiện tới 5 mặt trời thì vô cùng hiếm thấy trong lịch sử.

Không chỉ xuất hiện "mặt trời ảo", tại thành phố Vũ Hán còn xảy ra hiện tượng có một không hai khi hàng nghìn con quạ đen kéo tới bao quanh thành phố này. Trong nhiều đoạn clip được người dân ghi lại, nhóm quạ lớn bay lượn quanh những con đường vắng.





China Press đưa tin, khi dịch Covid-19 vẫn đang lan nhanh và rộng tại Vũ Hán, nhiều thành phố ở tỉnh Hồ Bắc, Hà Nam, thậm chí Thiên Tân đã xuất hiện hàng đàn quạ đen bay rợp kín bầu trời.

Ngày 28 tháng 1, một video được chia sẻ rất nhiều trên mạng, video quay lại những địa danh ở tỉnh Hồ Bắc như Nghi Xương, Kinh Châu, Hán Châu,...xuất hiện hàng đàn quạ đen bay dày đặc trên bầu trời. Ngày 27 tháng 1, một cư dân mạng cũng chia sẻ video hàng đàn quạ đen bay rợp kín bầu trời Thiên Tân.

Video được quay lại cảnh hàng ngàn con quạ đen bay rợp trời tại Hồ Bắc, Trung Quốc

Một cư dân mạng khác cho biết: "Một tháng trước mấy nghìn con quạ đen đã xuất hiện ở Bắc Kinh", "Chuyện này quả thực quá bất thường, tháng 10 năm ngoái cũng đã có rất nhiều quạ đen đậu trên cây kêu khóc."

Không chỉ ở Trung Quốc, quạ đen xuất hiện ở Hàn Quốc khiến cho người dân hai nước cảm thấy ngần ngại hơn, nhất là vào thời điểm dịch Covid-19 đang lây lan nhanh như hiện tại. Ngoài ra, người dân Bắc Kinh cũng phát hiện muỗi to bu chi chít dưới chân cầu Kế Môn. Cư dân mạng lo sợ cho rằng đây là "điềm báo" không tốt bởi những điều tương tự chưa bao giờ xảy đến với họ trước đây. Các nhà khoa học nói gì?

Tạp chí quốc tế “Microbe Magazine” đã công bố một báo cáo nghiên cứu về sương mù ở Bắc Kinh. Theo các thử nghiệm, người ta thấy rằng hơn 60 loại vi khuẩn trong sương mù có khả năng kháng lại kháng sinh, ngay cả kháng sinh carbapenem, được coi là “phòng tuyến cuối cùng đối kháng với vi khuẩn”. Vi khuẩn kháng thuốc cũng xuất hiện trong sương mù.

Các học giả chỉ ra rằng, vi khuẩn kháng thuốc trong không khí vẫn có tác động trực tiếp đến con người. Khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn là một mối đe dọa lớn đối với Sức Khỏe của nhân loại. Theo số liệu thống kê, khoảng 700.000 người chết mỗi năm bởi vì nguyên nhân này.

Dữ liệu liên quan cho thấy, thành phần của sương mù tương tự như thành phần của lò hỏa táng sau khi cơ thể bị đốt cháy, các thành phần chính của sương mù chính xác là sulfur dioxide, nitơ oxit và các hạt vật chất, mùi khó chịu và mùi tanh trong thời tiết sương mù giống hệt như khí độc hại xuất hiện sau khi cơ thể bị đốt cháy trong lò hỏa táng.

Đây đều là những hiện tượng tự nhiên có thể lý giải về mặt khoa học

Về việc nhiều đàn quạ đen bay rợp trời ở nhiều tỉnh, thành phố ở Trung Quốc được nhiều người giải thích là thực chất thời điểm mùa xuân những loại chim trong đó có quạ thường bay đầy trời, hiện tượng này diễn ra hằng năm, chỉ có điều năm nay số lượng nhiều hơn một chút và vô tình lại xuất hiện trùng hợp với thời điểm dịch Covid-19. Những hiện tượng này hoàn toàn bình thường không đáng lo ngại. Giờ đây việc cần làm của chúng ta là phòng chống dịch Covid-19 một cách an toàn và hiệu quả nhất.

Bích Ngọc (biên dịch)

Theo SCMP