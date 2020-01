Trung Quốc: Từ vụ giết người ở chung cư hé lộ hàng loạt bí mật không đoan chính của nạn nhân

Hồi cuối tháng 12/2019, một người đàn ông ở thành phố An Khang (tỉnh Thiển Tây, Trung Quốc ) đi làm về thì phát hiện vợ là bà Hồ (38 tuổi) và con gái 14 tuori tử vong trên vũng máu. Kiểm tra thì phát hiện trên cơ thể có rất nhiều vết thương do bị đâm.

Quá bàng hoàng trước sự việc này, người đàn ông liền hô hoán hàng xóm sang giúp đỡ. Cùng thời điểm, một số người hàng xóm đã trình báo sự việc lên cơ quan cảnh sát. Hiện trường được xác định là tại căn hộ chung cư của bà Hồ. Tại hiện trường, hung thủ để lại hung khí là dao nhọn và kéo.

Cảnh sát tiến hành phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong. Ban đầu cảnh sát nghi chồng nạn nhân chính là người gây ra vụ án này. Tuy nhiên, người đàn ông khai rằng, 2 ngày trước đã bỏ đi vì cãi nhau với vợ. Ông ta có chứng cứ ngoại phạm nên sau đó đã bị loại khỏi danh sách nghi can.

Cảnh sát tiến hành điều tra các mối quan hệ của bà Hồ thì phát hiện một loạt bí mật không đoan chính của nạn nhân . Theo đó, bà Hồ là chủ một quán chơi mạt chượt quy tụ nhiều thành phần xã hội khác nhau. Trong dó chủ yếu là tài xế lái xe và đàn ông trung niên.

Bà Hộ và con gái bị người tình của bà sát hại

Bà Hồ có mối quan hệ bất chính đằng sau lưng chồng với nhiều nhiều người đàn ông khác. Bà Hồ được nhiều đàn ông bám theo bởi vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp và giọng nói ngọt ngào.

Trong các mối quan hệ của bà Hồ nổi lên hai cái tên là họ Từ và họ Chu. Cảnh sát nghi ngờ một trong hai có thể là hung thủ. Khi tìm hiểu kỹ thì phát hiện, ông Chu là người tàn tật, trong ngày vụ án xảy ra ông có chứng cứ ngoại phạm. Vì thế chỉ còn đối tượng họ Từ là đáng nghi nhất.

Ngay lập tức người đàn ông họ Từ bị triệu tập đến cơ quan điều tra . Tại đây gã này tỏ ra vô cùng lúng túng, nói năng ấp úng. Sau quá trình đấu tranh, họ Từ buộc phải cúi đầu nhận tội.

Từ khai rằng, có mối quan hệ tình cảm với bà Hồ. Từ thường xuyên chu cấp tiền cho bà Hồ ăn tiêu. Thời gian gần đây cả hai còn thuê nhà bên ngoài để tiện đi lại, hẹn hò.

Trước khi vụ án xảy ra, Từ cảm thấy bà Hồ có thái độ lạnh nhạt. Thậm chí, hắn còn phát hiện bàn Hồ qua lại thân thiết với một người đàn ông họ Chu. Từ rất tức giận, hắn đến gặp bà Hồ và đòi lại số tiền đã từng chu cấp trước đó (khoảng 200 triệu đồng).

Tại nhà riêng của bà Hồ, Từ ra sức đòi tiền những không được. Trong lúc tức giận, Hồ xuống tay sát hại người tình. Thấy con gái nạn nhân chúng kiến sự việc, Từ xuống tay sát hại cả cô bé để bịt đầu mối.

Sau khi bị bắt, Từ tỏ ra vô cùng ân hận về hành vi tội ác của mình. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

