Trung Quốc ước tính có gần 12.000 bệnh nhân COVID-19 tái dương tính, chuyên gia lý giải ra sao?

Theo Chinadaily, ĐH Bắc Kinh, Trung Quốc đang thực hiện đề tài nghiên cứu liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 tái dương tính sau khi hồi phục. Nghiên cứu đi sâu và giải đáp 2 vấn đề chính gồm: Tại sao bệnh nhân đã khỏi bệnh lại dương tính trở lại và có cần áp dụng các biện pháp cần thiết với nhóm bệnh nhân đặc biệt này hay không?

Ông Wang Guiqiang, Trưởng khoa Truyền nhiễm, ĐH Bắc Kinh, thành viên Uỷ ban quốc gia điều trị COVID-19 cho biết, có khoảng 5-15% bệnh nhân ở Trung Quốc tái dương tính trở lại sau khi đã khỏi bệnh. Tỉ lệ này khác nhau ở mỗi khu vực, trong khi một số nơi tái dương tính chưa tới 1% thì những khu vực khác lại rất cao.



Từ đó người ta ước tính với hơn 78.000 bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục, số bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2 tại Trung Quốc có thể dao động từ 3.700 – 11.700 người.

Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19 tại Vũ Hán - Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Về việc có cần áp dụng biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn nữa với người tái dương tính, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh, cần tiếp tục áp dụng các biện pháp cách ly với các bệnh nhân COVID-19 đã xuất viện thêm 14 ngày để theo dõi y tế, phát hiện sớm các trường hợp tái dương tính và giảm nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Những trường hợp tái dương tính chỉ được xuất viện khi có 2 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp với SARS-CoV-2, mỗi lần lấy mẫu cách nhau tối thiểu 24 giờ.

Lý giải về nguyên nhân số lượng lớn người bệnh tái dương tính, ông Wang cho biết, hầu hết các bệnh nhân dương tính trở lại không có triệu chứng và không cần điều trị gì.



Các chuyên gia của Trung Quốc nhận định, hiện tượng bệnh nhân tái dương tính có thể liên quan đến độ nhạy của các bộ xét nghiệm hoặc virus ẩn sâu trong phổi. Điều này làm ảnh hưởng tới kết quả xét nghiệm ở thời điểm được lấy mẫu bệnh phẩm xuất viện.

Nhiều quốc gia châu Á đang đau đầu đối phó với hiện tượng bệnh nhân COVID-19 tái dương tính. Hàn Quốc đã ghi nhận hơn hơn 300 ca tái dương tính trở lại trong hơn 9.600 bệnh nhân xuất viện, tương đương 3,1%. Còn Việt Nam có 18 trường hợp trong tổng số 243 người đã bình phục.



Trong diễn biến mới nhất, WHO đã khẳng định, bệnh nhân COVID-19 tái dương tính là một phần của quá trình phục hồi. Đây là kết quả của quá trình đào thải xác virus trong cơ thể, không phải tái nhiễm.



Dù vậy, WHO nói vẫn cần nghiên cứu thêm về các ca tái dương tính để xác định liệu người bệnh có khả năng lây nhiễm cho người khác không. Hiện trên thế giới chưa phát hiện trường hợp nào lây bệnh từ người tái dương tính.

