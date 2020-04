Trung Quốc và Hàn Quốc đối phó với các ca bệnh COVID-19 tái dương tính như thế nào?

Từ cuối tháng 2/2020, "làn sóng" người bệnh COVID-19 dương tính trở lại sau khi bình phục khiến nhiều quốc gia lo lắng. Đầu tiên là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và tới tháng 4 là Việt Nam.



Trung Quốc: Virus còn sót lại trong người bệnh nhân?

Ngày 21/2, Reuters đưa tin Trung tâm Y tế lâm sàng công cộng thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, thông báo về những ca mắc COVID-19 đầu tiên dương tính trở lại sau khi được xuất viện.

Cũng theo Reuters, các bác sĩ tại Vũ Hán, Trung Quốc, ghi nhận ngày càng nhiều trường hợp bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh nhưng cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 dù không có triệu chứng. Các nhà khoa học đau đầu đi tìm lời giải cho bài toán này.



Nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích cho các ca tái dương tính. Một trong số đó, chuyên gia hô hấp hàng đầu Trung Quốc Zhong Nanshan cho rằng, những trường hợp này có thể do virus vẫn còn sót lại trong người bệnh nhân.

Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở tâm dịch Vũ Hán - Trung Quốc. Ảnh TTXVN

Lý do khác được đưa ra là do kết quả xét nghiệm của người bệnh âm tính giả trước đó hoặc dương tính giả. Một giả thuyết đáng chú ý khác là khả năng virus biến đổi theo cách mà các thiết bị xét nghiệm khó xác định được.

TS Deborah Birx trả lời CNN rằng chưa thể kết luận một người khỏi COVID-19 loại bỏ được các chuỗi RNA truyền nhiễm ra khỏi cơ thể.

Ngày 4/4, SCMP cho biết một nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc và Mỹ xác định có khoảng 14% bệnh nhân COVID-19 sau hồi phục có kết quả dương tính lại.

Chưa thể lý giải về các ca dương tính trở lại, Trung Quốc chọn cách kéo dài thời gian cách ly, theo dõi bệnh nhân. Theo đó, người bệnh COVID-19 được xác định hồi phục sau 3 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.



Chỉ khi người bệnh không có sự thay đổi thân nhiệt hay vấn đề bất thường về hô hấp cùng với tình trạng phổi cải thiện thì được xuất viện. Sau khi cách ly 14 ngày tại khách sạn và bệnh viện, bệnh nhân tiếp tục được quan sát, tự cách ly tại nhà.

Tại Nhật Bản, ca dương tính trở lại đầu tiên được phát hiện vào ngày 27/2. Theo NHK, bệnh nhân là nữ hướng dẫn viên ở Osaka. Hiện, nước này chưa cập nhật thêm về số ca tái dương tính với virus SARS-CoV-2.



Ngày 29/2, ca tái dương tính đầu tiên của Hàn Quốc được công bố. Thống kê tới ngày 22/4 của tờ Strait Times, Hàn Quốc ghi nhận 180 ca tái dương tính. KCDC xác định trong số 7.829 người đã khỏi bệnh có khoảng 2,1% dương tính trở lại.

Theo Yonhap News, các quan chức y tế của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cũng chưa tìm ra lời giải cho các ca dương tính trở lại. Đồng thời, chưa có số liệu cụ thể bao nhiêu bệnh nhân trong số này đã khỏi bệnh.

Ngành y tế Hàn Quốc xác định các ca nghi ngờ dương tính trở lại bằng xét nghiệm PCR. Khi điều tra những người tái dương tính, KCDC đã đưa ra kết luận dựa trên kết quả 2 tuần nuôi cấy virus.

Nhân viên y tế tại một bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: Reuter

Theo Giám đốc KCDC Jeong Eun-kyeong, virus ở những người dương tính trở lại với SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm rất thấp. Ngoài ra, chưa có trường hợp nào ghi nhận việc bệnh nhân tái dương tính lây nhiễm cho người khác.

Hàn Quốc cũng có cách xử trí với bệnh nhân COVID-19 tái dương tính tương tự Trung Quốc. Nước này đề xuất thời gian tự cách ly sau khi xuất viện cho các bệnh nhân COVID-19 đã bình phục là hai tuần.

Ngày 25/4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bác bỏ quan điểm cho rằng bệnh nhân COVID-19 đã phục hồi sẽ không tái nhiễm lần 2. Đồng thời tổ chức này đưa ra cảnh báo người bệnh COVID-19 chưa chắc đã có đủ miễn dịch để không mắc bệnh lần thứ 2.

Theo Bloomberg, WHO cũng khẳng định rằng vẫn chưa có bằng chứng về hiệu quả của miễn dịch nhờ kháng thể để đảm bảo tính chính xác của “hộ chiếu miễn dịch” hay “chứng chỉ không có nguy cơ” mà nhiều quốc gia, điển hình là Trung Quốc cấp cho người bệnh COVID-19 sau khi bình phục.



