Trung Quốc xuất hiện 'điểm nóng' COVID-19 mới, phong tỏa thành phố có bệnh nhân siêu lây nhiễm

Thành phố Cáp Nhĩ Tân là thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang ( Trung Quốc ) và hiện cũng là tâm điểm của đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 2 của Trung Quốc.

Theo trang tin Guancha, tính đến ngày 24/4, tỉnh Hắc Long Giang đã ghi nhận thêm 3 ca mới trong 24 giờ qua, đưa tổng số người nhiễm COVID-19 tại tỉnh này lên con số 928 ca, số ca tử vong là 13 người và đã chữa khỏi là 485.

Chính quyền thành phố Cáp Nhĩ Tân vừa ban bố lệnh phong tỏa bắt đầu áp dụng từ ngày 22/4 vừa qua. Theo Global Times, lực lượng an ninh được cắt cử gác tại lối vào các cộng đồng dân cư trong thành phố, yêu cầu người dân khi ra vào thành phố đều phải đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt. Những buổi tụ họp gặp gỡ, ma chay cưới hỏi đều bị cấm tổ chức. Các trạm kiểm soát được dựng tại sân bay, nhà ga để giám sát chặt chẽ người dân và những người đến từ tỉnh khác.

Người dân thành phố gần 11 triệu dân lo lắng mặc dù quan chức thành phố nhấn mạnh không cần phải đóng cửa toàn thành phố, nhưng các khu dân cư gần như đã trở lại trạng thái phong tỏa hoàn toàn. Các nhân viên giao hàng phải gửi vật phẩm tại điểm chốt chặn để khử trùng mới được giao cho cư dân. Chính quyền khuyến khích cư dân tố giác những người lẻn vào khu dân cư mà chưa đăng ký. Người báo tin sẽ thưởng tới 3.000 Nhân dân tệ (khoảng 10 triệu VND).

Chốt kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế ở tỉnh Hắc Long Giang. Ảnh: AFP

Để đảm bảo không bỏ sót ca nhiễm, chính quyền thành phố Cáp Nhĩ Tân cũng đã yêu cầu tất cả các ca nhiễm, nghi nhiễm và người tiếp xúc gần theo diện từ F1-F4 đều phải xét nghiệm và cách ly. Những người có biểu hiện sốt sẽ được gửi trực tiếp đến các Bệnh viện bằng xe chuyên dụng.

Những biện pháp hạn chế trên được áp dụng trong bối cảnh thành phố Cáp Nhĩ Tân đã có hơn 70 người được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 . Ngoài ra còn có hơn 4.000 trường hợp khác hiện được các cơ quan y tế thành phố Cáp Nhĩ Tân liệt vào diện theo dõi Sức Khỏe và cách ly.

Nguyên nhân dịch bùng phát tại thành phố Cáp Nhĩ Tân được cho là bắt nguồn từ một lưu học sinh tên Han trở về từ thành phố New York, Mỹ. Cô gái này này lây bệnh cho người thân và một số hộ hàng xóm xung quanh. Những người này sau đó đã tới khám tại hai bệnh viện khiến số ca nhiễm ngày càng tăng cao.

Ngoài ra, người dân Cáp Nhĩ Tân đang lo ngại về một trường hợp bệnh nhân "siêu lây nhiễm" khác là ông Chen (87 tuổi). Ông Chen được cho là đã lây nhiễm virus SARS-CoV-2 từ bạn bè của cậu con trai.

Hôm 21/4 vừa qua, ông Chen được xác định đã lây nhiễm cho 78 người khác. Trong số này 55 người đã được khẳng định nhiễm COVID-19 và 23 người khác được xét nghiệm dương tính nhưng không có các biểu hiện nhiễm bệnh. Những người này chủ yếu là thành viên gia đình ông Chen, bệnh nhân cùng bệnh viện và người thân của họ, các bác sĩ và y tá tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh. Trong số 7 ca nhiễm mới tại tỉnh Hắc Long Giang hôm 20/4, có 3 người nằm cùng phòng bệnh với ông Chen.

Ông Chung Nam Sơn - trưởng nhóm cố vấn Chính phủ Trung Quốc về đại dịch COVID-19

cảnh báo những người nhiễm bệnh không có triệu chứng đều mang virus và hầu hết đều có tính truyền nhiễm. Ảnh: Guancha

Tại Cáp Nhĩ Tân cũng đã xuất hiện một số ca âm tính giả. Điển hình là trường hợp một người phụ nữ âm tính sau 4 lần xét nghiệm nhưng sau đó đã lây virus corona cho nhiều người. Các nhà khoa học đang tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc các ca bệnh nhiễm virus khó phát hiện nhưng lại dễ lây lan trong cộng đồng.



Trước nguy cơ tình hình dịch bệnh căng thẳng trở lại, ngoài Cáp Nhĩ Tân, các thành phố khác trong tỉnh Hắc Long Giang cũng được áp đặt lệnh hạn chế đi lại, bao gồm cấm người ngoại tỉnh đến khu vực và cảnh báo người dân tránh xa các khu vực có nguy cơ cao. Tuy nhiên, một số nhà dịch tễ học nói rằng hạn chế đi lại ở Hắc Long Giang là không đủ để ngăn virus lây lan. Với vị trí địa lý giáp với nước Nga, Tuy Phân Hà - một thành phố thuộc Hắc Long Giang có tất cả các ca nhiễm đều là người trở về từ nước ngoài.

Kiều Đỗ (t/h)