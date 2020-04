Trước khi bị bắt Giám đốc CDC Hà Nội từng bị “tố” về khoản thu nhập bất thường

Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ sai phạm của của ông Nguyễn Nhật Cảm cùng thuộc cấp và đồng phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại CDC Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã câu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm Hệ thống Realtime PCR tự động - xét nghiệm Covid-19. Hành vi này được xác định gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước.

Trong quá trình điều tra, C03 đã quyết định khởi tố, bắt giam ông Cảm và các đồng phạm để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ở một diễn biến khác, trong khi cơ quan Công an đang điều tra về vụ án trên rất nhiều lùm xùm trước đây của ông Cảm bị đưa ra. Theo tin tin từ Tổ quốc, ông Cảm từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành y tế Hà Nội. Ông Cảm còn tham gia giảng dạy tại Đại học Y Hà Nội.

Hồi năm 2017, khi còn giữ chức Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, đã có nhiều đơn thư tố cáo sai phạm của ông Cảm. Trong đó có nhiều khoản thu nhập bất thường so với tiền lương quy định của Pháp luật

Ông Nguyễn Nhật Cảm từng bị tập thể cán bộ viên chức Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội tố cáo có nhiều sai phạm, trong đó có nhiều khoản thu nhập bất thường. Theo phản ánh của Lao động thủ đô, nội dung đơn thư phản ánh trong năm 2017, tổng thu nhập được hưởng của ông Cảm là hơn 1 tỷ đồng. Số tiền này cao gấp 5 lần mà Phó Giám đốc TTYTDP được hưởng, gấp 12 lần lương bác sĩ (hạng II) chuẩn bị về hưu, gấp 29,5 lần lương viên chức Đại học được hưởng...

Không những vậy, nhóm cán bộ viên chức Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội còn cho biết, ông Cảm đã chỉ đạo, điều hành phân phối nguồn thu đơn vị cho “lợi ích nhóm” gia đình của ông. Để chức minh, một bản thu nhập so sánh với các cán bộ có cùng thời gian công tác, thời gian làm việc tại Trung tâm Y tế dự phòng cũng được chỉ rõ.

7 bị can bị khởi tố là: Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc CDC Hà Nội; Nguyễn Vũ Hà Thanh, Trưởng phòng Tài chính kế toán thuộc CDC Hà Nội; Đào Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam (MST); Nguyễn Trần Duy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành; Nguyễn Ngọc Nhất, nhân viên Công ty TNHH Phát triển khoa học Vitech; Nguyễn Thanh Tuyền, nhân viên Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông; Lê Xuân Tuấn, nhân viên Phòng Tài chính kế toán CDC Hà Nội. Nói về mức án mà Giám đốc CDC Hà Nội và các đồng phạm sẽ phải đối mặt, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính pháp, đoàn luật sư Hà Nội) cho biết: Nếu hành vi củ các bị can gây thiệt hại từ trên 100 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng, thì có thể phải nhận mức án từ 1 - 20 năm tù.



