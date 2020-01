Trước khi công khai hẹn hò, Heechul và Momo đã có những khoảnh khắc `tình bể bình` đến vậy

Sáng nay ngày 2/1/2020, sau một đêm khiến người hâm mộ Kpop nghẹt thở chờ đợi, công ty chủ quản của Heechul và Momo đã lên tiếng xác nhận tin tức hẹn hò giữa hai thần tượng. Trước đó, trang Market News đã từng đưa tin hai người này đang hẹn hò nhưng khi đó cả 2 công ty quản lý đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

Sáng nay, công ty JYP Entertainment, cơ quan đại diện của mỹ nhân xinh đẹp người nhật Momo ( TWICE ) đã chính thức thông báo: "Chúng tôi đã xác nhận với nghệ sĩ, Heechul và Momo chia sẻ họ đã phát triển mối quan hệ từ đàn anh - hậu bối trong nghề thành người yêu cách đây vài tháng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm". Công ty SJ Label quản lý nam ca sĩ Heechul nhóm Super Junior cũng nhanh chóng xác nhận thông tin sau đó.

Phía công ty xác nhận rằng hai thần tượng chỉ mới quen nhau được vài tháng, tuy nhiên theo nguồn tin của Market News, Heechul và Momo đã yêu nhau từ năm 2017 sau khi gặp gỡ trong một chương trình truyền hình. Không ít người hâm mộ tinh ý cũng cho rằng giữa hai thần tượng này từ lâu vốn đã "tình ngay lý gian", khi những chương trình họ tham gia với nhau đều để lại những khoảnh khắc "tình bể bình" đáng nhớ.

Khoảnh khắc Momo làm trái tim Heechul "rung động"

Your browser does not support HTML5 video.

Trong chương trình Weekly Idol, ở thử thách khiến Heechul tăng nhịp tim bằng hành động đáng yêu, Momo đã nhanh chóng "đốn hạ" trái tim của nam ca sĩ chỉ bằng 1 câu nói. Khoảnh khắc nữ ca sĩ xinh đẹp nói "Nico Nico Nii" và nhún nhảy, nhịp tim của "siêu sao vũ trụ" Kim Heechul đã nhanh chóng tăng lên con số 165. Trước đó, cô nàng dễ thương Eunha (GFriend) đã cũng cố gắng thử sức nhưng đành bỏ cuộc trước trái tim của Heechul.

Cười tủm tỉm khi được Momo cho ăn cá

Your browser does not support HTML5 video.

Trong chương trình Biệt đội hoa hòe, vì không ăn được mắt cá nên Momo đã nhanh chóng "tẩu tán" cho các thành viên khác trong đội. Đến lượt mình, Heechul không thể giấu nổi sự xấu hổ khi được cô nàng bón tận miệng, cười tủm tỉm. Phản ứng của anh chàng khiến không ít fan hâm mộ cười thích thú.

Ngại ngùng trốn vì chưa trang điểm

Your browser does not support HTML5 video.

Cũng trong chương trình trên, khi biết dàn khách mời nữ của chương trình có các cô nàng xinh đẹp TWICE, đặc biệt có cả Momo, Heechul đã không giấu nổi sự ngạc nhiên. Thay vì sự hào hứng thường ngày, Heechul lại nhanh chóng núp sau lưng những thành viên khác khiến nhiều người ngạc nhiên.

Mãi sau anh chàng mới ngại ngùng thú nhận rằng hôm nay mình... chưa kịp make up nên không dám gặp mặt crush. Không chỉ các thành viên trong đội mà cả khán giả khi xem truyền hình cũng không khỏi ngỡ ngàng trước những phản ứng xấu hổ lạ lẫm từ siêu sao vũ trụ.

Chi Nguyễn (t/h)