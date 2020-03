Trước khi về Việt Nam, ca bệnh thứ 34 nhiễm COVID-19 đã bay qua những quốc gia nào?

Chiều ngày 10/3, Bộ Y tế vừa công bố thông tin về bệnh nhân thứ 34 (BN34) mắc bệnh COVID-19 tại Việt Nam.



Được biết, đây là một người phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân có tiền sử dịch tễ đi qua nhiều quốc gia trước khi bay về Việt Nam hôm 2/3 vừa qua.

Cụ thể, ngày 22/2/2020 bệnh nhân khởi hành bay từ Việt Nam sang New York (Mỹ), quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc).

Đến ngày 29/2, bệnh nhân bay từ bang Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar.

Sáng ngày 2/3, bệnh nhân nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sáng 9/3, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Tại đây bệnh nhân được xác định dương tính với COVID-19 và đang được điều trị cách ly.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 34 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó 16 trường hợp mắc (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi.

Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến ngày 9/3, tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 2.250 trường hợp. Tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly là 210. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly là 20.075, trong đó cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 11.674. Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn là 2.367.

Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình diễn biến dịch COVID-19.

Khuyến cáo chung của Bộ Y tế về phòng dịch COVID-19

