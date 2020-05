Trước Kim Tae Hee, loạt sao nữ châu Á này cũng vướng phải bê bối trốn thuế

'Ngọc nữ' Kim Tae Hee nghi trốn thuế gần 18 tỷ

Trước đó, vào ngày 5/5, truyền thông Hàn Quốc đưa tin 'ngọc nữ quốc dân' Kim Tae Hee cùng nhiều ngôi sao đình đám khác bị vướng vào nghi vấn trốn thuế. Theo thông tin ban đầu, Kim Tae Hee, Lee Byung Hun, Han Hyo Joo cũng nhiều ngôi sao khác được cho là đã lợi dụng kẽ hở của luật mua bán bất động sản, từ đó tìm cách kiếm lời, trốn thuế. Cách thực hiện của những người này là đăng kí mua bất động sản tại thủ đô Seoul dưới danh nghĩa công ty gia đình , tuy nhiên công ty này lại có địa chỉ ở nơi khác. Như vậy, chủ sở hữu có thể giảm thuế thu mua lại, thuế từ lãi và thuế thu nhập cho hoạt động cho thuê, không phải trả thuế bất động sản toàn diện như những chủ sở hữu cá nhân.

Theo nguồn tin này, nữ minh tinh Kim Tae Hee đã mua một toà nhà ở Gangnam, Seoul với giá 13,2 tỷ won (253 tỷ đồng) theo hình thức doanh nghiệp. Tuy nhiên, địa chỉ của doanh nghiệp này lại ở Yongin, tỉnh Gyeonggi. Nhờ đó, Kim Tae Hee 'tiết kiệm' được tới 920 triệu won (khoảng 16,7 tỷ đồng) tiền thuế.

'Mỹ nhân vạn người mê' Song Hye Kyo

Vào năm 2014, Song Hye Kyo bất ngờ vướng vào scandal trốn thuế khiến cả làng giải trí châu Á bàng hoàng. Nữ diễn viên được cho là đã khai thiếu hơn 2,5 tỷ won (tương đương 52 tỷ đồng) tiền thuế trong vòng 3 năm. Sau đó, người đẹp đã phải đưa ra lời xin lỗi và nộp đủ toàn bộ số tiền thuế bị đóng thiếu.

Về scandal này, đại diện Song Hye Kyo cho biết cô không có lỗi vì đã ủy nhiệm việc đóng thuế cho các kế toán. Tuy nhiên, người đẹp vẫn bị Knet tẩy chay suốt một thời gian dài. Chỉ đến khi thành công ngoài sức tưởng tượng của "Hậu duệ mặt trời" (2016), Song Hye Kyo mới dần lấy lại danh tiếng và địa vị năm xưa.





'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh - nữ tỷ phú giàu nức tiếng đi tù vì trốn thuế

Năm 2002, công chúng Trung Quốc một phen hoang mang khi biết tin Lưu Hiểu Khánh bị bắt vì tội gian lận và trốn thuế. Theo điều tra, kể từ năm 1996, công ty của nữ diễn viên đã làm giả số liệu, trốn khoản thuế khủng lên tới 14,583 triệu NDT (tương đương 49 tỷ đồng).

Sau khi bê bối trốn thuế bị vạch trần, nữ diễn viên phải trả lại đủ thuế, đóng tiền phạt 5,73 triệu NDT (khoảng 19 tỷ đồng). Chưa hết, nữ diễn viên còn phải ngồi tù 422 ngày (khoảng hơn 1 năm). Theo lời Hiểu Khánh, đây là chuỗi ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời bà: "Mỗi ngày đều sống khổ sở trong tuyệt vọng. Mỗi ngày đều ngóng trông bóng mặt trời, đoán xem giờ là mấy giờ. Hàng ngày 9 giờ tối đi ngủ, 5 giờ sáng thức dậy. Ngoại trừ ba bữa cơm thì là thời gian ngồi nghiêm. Do thắt lưng yếu nên việc ngồi nghiêm làm tôi sống không bằng chết".

Thậm chí, sau khi ra tù, nữ diễn viên cũng bị tẩy chay thậm tệ. Chấp nhận làm lại từ con số 0, Lưu Hiểu Khánh nhận lời đóng cả những vai nhỏ nhất để dần dần trở lại showbiz. Rất may, sau đó bà dần lấy lại vị thế, và ở tuổi 58, bà đã lên xe hoa lần thứ 4 với chồng là doanh nhân thành đạt Vương Hiểu Ngọc, người từng theo đuổi bà hơn 20 năm trời.

"Nữ hoàng nhan sắc Cbiz" Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng cùng công ty mà cô là đại diện pháp lý được xác nhận đã trốn thuế 134 triệu tệ (469 tỷ đồng). Theo Pháp luật Trung Quốc, Phạm Băng Băng phải trả lại số tiền thuế còn thiếu, nộp phạt, tổng số tiền lên tới 884 triệu NDT (tức gần 3 ngàn 100 tỷ đồng).

Sau vụ scandal trốn thuế này, sự nghiệp của nữ hoàng giải trí Cbiz bắt đầu đi xuống. Nhiều thương hiệu lớn đã chấm dứt hợp đồng với nữ diễn viên, đồng thời cô còn bị cấm hoạt động trong vòng 3 năm, bao gồm cả đóng phim hay quảng cáo.

Chi Nguyễn (t/h)