Trước tin đồn rạn nứt tình cảm với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng có động thái bất ngờ

Tình yêu giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn luôn được nhiều người quan tâm, theo dõi, đặc biệt là sau vụ lùm xùm của Minh Tuấn cùng bạn diễn An Nguy vào năm 2018. Tuy nhiên, sau đó cặp đôi lại mặn nồng như không có gì xảy ra khiến khán giả yên tâm hơn. Dù ít chia sẻ chuyện tình cảm trên mạng xã hội sau scandal ngoại tình này nhưng công chúng vẫn chứng kiến một số khoảnh khắc cả hai sánh đôi bên nhau.

Tuy nhiên, mới đây cư dân mạng lại lo lắng khi thấy Cát Phượng đăng tải những dòng trạng thái bất thường. Theo đó, nữ diễn viên viết: " Đàn ông khi làm ra tiền, họ luôn muốn có thêm người đàn bà bên cạnh. Phụ nữ khi làm ra tiền, họ không cần đến người đàn ông". Nhiều người nghi ngờ chuyện tình cảm của cặp đôi trục trặc, nghi ngờ nam diễn viên phim 'Em chưa 18' có người thứ 3

Đây không phải là lần đầu tiên người hâm mộ nghi vấn chuyện cặp đôi có 'tuesday' chen chân, bởi trước đó khi đóng cặp với diễn viên An Nguy trong một bộ phim điện ảnh, Kiều Minh Tuấn đã thừa nhận nảy sinh tình cảm với bạn diễn. Vào lúc đó nam diễn viên nhận phải rất nhiều chỉ trích từ phía cư dân mạng vì sự bội bạc của mình. Sau đó Minh Tuấn cùng Cát Phượng lại thân mật, tha thứ cho lỗi lầm của nhau và thân mật như không có gì xảy ra, khiến một số người cho rằng vụ lùm xùm tình tay ba chỉ là để quảng bá cho bộ phim điện ảnh khi đó.

Tuy nhiên, đến hôm nay ngày 15/4, thay vì lên tiếng phân trần, nữ diễn viên có động thái bất ngờ đập tan mọi tin đồn. Cát Phượng đăng tải đoạn clip hát cùng Kiều Minh Tuấn vui vẻ, nữ diễn viên còn không quên khán giả khi xem đừng cười. Người hâm mộ tỏ ra thích thú khi thấy cặp đôi mặn nồng bên nhau và bình luận dành lời khen, chúc cho cặp đôi mãi mãi hạnh phúc ngọt ngào bên nhau.

Chi Nguyễn (t/h)