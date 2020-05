Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chốt phương án thi bổ sung bằng bài kiểm tra tư duy đặc thù

Mới đây, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã chính thức chốt phương án thi bổ sung. Theo đó, sẽ có một bài kiểm tra tư duy đặc thù áp dụng với khối ngành kỹ thuật và kinh tế cho kỳ tuyển sinh 2020.

Theo thông tin từ đại diện trường Đại học Bách khoa Hà Nội, bài kiểm tra tư duy sẽ được thiết kế gồm 2 phần Toán và Đọc hiểu. Kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày 15/8 thay vì 25/7 như dự kiến ban đầu, thời gian làm bài là 120 phút. Thí sinhn có thể đăng ký dự thi tại một trong ba khu vực thi ở Hà Nội, Thanh Hóa và Sơn La.

Điểm bài thi kiểm tra tư duy được sử dụng kết hợp với điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT (Toán - Lý hoặc Toán - Hóa) để phục vụ xét tuyển. Phương thức xét tuyển kết hợp này chỉ áp dụng cho các khối ngành kỹ thuật và kinh tế của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhà trường dự kiến lấy từ 30-35% chỉ tiêu tuyển sinh của theo phương thức xét tuyển này.

50-60% trên tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường Đại học Bách khoa Hà Nội vẫn là xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp truyền thống như A00, A01...

Bên cạnh đó, trường Đại học Bách khoa Hà Nội dành từ 10-15% chỉ tiêu còn lại để tuyển sinh theo phương thức xét tuyển tài năng, bao gồm: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn đối với các học sinh trường chuyên (hệ chuyên các môn phù hợp), học sinh đạt giải thi học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên, học sinh có các chứng chỉ quốc tế, học sinh có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực khác...

Như vậy, năm nay thí sinh sẽ có nhiều lựa chọn ứng tuyển để trở thành sinh viên trường đại học Bách khoa Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ

Liên quan đến kỳ thi tốt nhiệp THPT 2020 và xét tuyển cao đẳng, đại học 2020, mới đây, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra ngày 5/5, khi báo cáo về Kế hoạch thực hiện chương trình năm học 2019-2020 và phương án tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, năm nay, thí sinh THPT thi 3 bài thi bắt buộc và 1 bài thi tự chọn; rút ngắn thời gian thi trong 2 ngày với 4 buổi thi; đề thi giảm bớt áp lực.

Các trường ĐH, CĐ cũng chủ động hơn trong phương án tuyển sinh theo đúng tinh thần tự chủ với các phương thức tuyển sinh đa dạng như sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, phỏng vấn, kiểm tra…

Các trường tốp đầu, mức độ cạnh tranh cao có thể tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh. Kỳ thi này do các trường tự tổ chức độc lập hoặc liên kết thành nhóm tuyển sinh. Có thể tổ chức tuyển sinh nhiều đợt khác nhau trong năm...

Công bố phương án tuyển sinh Đại học 2020

