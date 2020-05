ĐH Ngoại thương dừng tổ chức kỳ thi phối hợp với ĐHQG Hà Nội, xét tuyển dựa vào điểm thi THPT

VTC News dẫn lại lời của PGS.TS Phạm Thu Hương - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương cho biết, căn cứ trên phương án thi THPT năm 2020 như Bộ GD&ĐT công bố, đồng thời nhằm giảm áp lực cho thí sinh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, trường quyết định dừng việc tổ chức kỳ thi phối hợp với ĐHQG Hà Nội phục vụ việc xét tuyển đại học chính quy năm 2020 như dự kiến.



Theo đó, trường sẽ chuyển sang phương thức xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT và phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế, điểm thi tốt nghiệp THPT 2 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của trường không phải là ngoại ngữ như phương án của năm 2019.

Như vậy năm 2020, trường ĐH Ngoại thương sẽ thực hiện xét tuyển theo 5 phương thức:



Phương thức xét tuyển dành cho thí sinh tham gia thi học sinh giỏi quốc gia, đạt giải cấp tỉnh/thành phố và hệ chuyên.



Phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế và kết quả học tập THPT dành cho hệ chuyên và hệ không chuyên.



Phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế và kết quả thi THPT.



Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020.



Phương thức xét tuyển thẳng.

Trong đó, phương thức xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ dựa trên các tổ hợp và cách tính điểm xét tuyển tương tự như năm 2019.



Báo Tuổi trẻ Online thông tin, các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế có thể dùng để xét tuyển kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT, nếu tổng điểm 2 bài/môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (không bao gồm điểm ưu tiên xét tuyển) trong tổ hợp môn xét tuyển của trường trong đó có môn Toán và một môn khác ngoài Ngoại ngữ (bao gồm một trong các môn Vật lý, Hóa học và Ngữ Văn) đạt từ điểm sàn xét tuyển của Nhà trường.



Ngay sau khi có kết qủa thi THPT năm 2020, trường ĐH Ngoại thương dự kiến sẽ công bố điểm sàn xét tuyển.

Công bố phương án tuyển sinh Đại học 2020