Trưởng đoàn đàm phán Brexit trở thành quan chức cấp cao nhất EU nhiễm COVID-19

Mới đây, trên Twitter cá nhân, ông Michel Barnier (69 tuổi) đã thông báo được xác định nhiễm chủng mới virus corona SARS-CoV-2. Ông Michel Barnier đang đảm nhiệm vị trí Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu (EU), là người đại diện của EU trong các cuộc đàm phán liên quan tới vấn đề Brexit

"Tôi muốn thông báo với các bạn rằng tôi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 . Tôi đang ổn và có tinh thần tốt. Tôi sẽ tuân thủ các yêu cầu cần thiết, cũng như đội ngũ của tôi".

Người đứng đầu Brexit của EU, Michel Barnier. Ảnh: AFP/Getty Images

Thông báo về tình trang Sức Khỏe , ông Michel Barnier cho biết đang trong trạng thái khoẻ mạnh, theo Guardian. Ông Barnier cũng không quên gửi lời động viên đến những bệnh nhân nhiễm COVID-19.

"Gửi tới những người đã nhiễm bệnh, và những người đang cách ly vào lúc này, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này".

Xuất hiện trong một đoạn video được quay tại nhà riêng ở Pháp, Trưởng đoàn đàm phán Brexit một lần nữa xác nhận đã được xét nghiệm dương tính với COVID-19 từ ngày 18/3. Trong video, ông Barniner ca ngợi nỗ lực của các nhân viên y tế trong việc đối phó với sự lây lan của dịch bệnh.

Trưởng đại diện đàm phán Brexit của Anh David Frost và người đồng cấp EU Michel Barnier. Ảnh: Sky News

Đến thời điểm này, Trưởng đoàn đàm phán Brexit là quan chức cấp cao nhất của Liên minh châu Âu nhiễm virus SARS-CoV-2. Hiện tại các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục và đàm phán gần nhất dự kiến tiếp tục vào tuần tới. Việc ông Barniner nhiễm Covid-19 làm dấy lên lo ngại những cuộc đàm phán tiếp theo giữa Brussels và London về các vấn đề về hậu Brexit có thể bị trì hoãn.

Hiện tại cả Anh và EU đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng vì COVID-19 khi số ca nhiễm mới leo thang mỗi ngày.

Kiều Đỗ (t/h)