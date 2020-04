Trường hợp đầu tiên bị khởi tố vì đăng tin thất thiệt về dịch COVID-19 trên Facebook

Chiều ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Vĩnh Sơn (SN 1993, trú xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trước đó, đối tượng này đã có hành vi dùng tài khoản Facebook giả mạo người khác, tung tin thất thiệt.

Quyết định khởi tố đã được VKSND phê chuẩn. Ảnh: Công an TP.HCM

Cụ thể, sáng ngày 1/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Lâm Đồng phát hiện 1 tài khoản mạng xã hội Facebook có tên "Hồ Hoàng Duy (Đại Tướng Hồ) bài viết có nội dung sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Nội dung cụ thể như sau:

"Thông tin mới nhất về COVID Đà Lạt. Đà Lạt có 3 ca nhiễm COVID-19 . Trong đó 1 ca đã tử vong lúc 4h sáng nay, 2 ca còn lại đã được mang đi cách ly. Chính quyền đang lên danh sách những người tiếp xúc với 3 bệnh nhân đó. Dự tính số người tiếp xúc với bệnh nhân khoảng trên dưới 500 người.

Bệnh nhân tử vong bên đường Đa Phú, còn 2 bệnh nhân còn lại ở chợ Đà Lạt. Thông tin mình sẽ cập nhật thêm. Mọi người chú ý không đi đâu nếu không cần thiết. Thông tin trên hoàn toàn chính xác. Không phải mình đùa 1-4 đâu, mình cũng không dư 12 triệu đóng phạt đâu, nên không rảnh đăng tin tào lao làm gì. Nên mọi người ai không tin thì lượn chỗ khác".

Bài viết được đăng tải trong nhóm Facebook cộng đồng "Việc Làm Thêm Học Sinh, Sinh Viên Đà Lạt" với khoảng 60.000 thành viên). Chỉ sau ít phút đăng tải, bài viết đã nhận được rất nhiều lượt tương tác, chia sẻ của các thành viên trong nhóm. Tuy nhiên, sau 15 phút đăng tải, chủ tài khoản Facebook Hồ Hoàng Duy đã xóa bài viết, đồng thời khóa tài khoản.

Dựa trên các thông tin, hình ảnh cá nhân đăng tải trên tài khoản này trước thời điểm khóa, ngay trong ngày 1/4, Công an tỉnh phối hợp đã Công an TP Đà Lạt mời Hồ Hoàng Duy (SN 1991, trú tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng) lên làm việc.

Từ kết quả làm việc, cơ quan chức năng xác đình anh Hồ Hoàng Duy không phải là chủ tài khoản Facebook cá nhân "Hồ Hoàng Duy" đăng tải bài viết sai sự thật. Có kẻ đã mạo danh anh Duy, sử dụng hình ảnh cá nhân của ông Duy để lập tài khoản giả mạo và đăng tải bài viết sai sự thật.

Đáng chú ý, bản thân anh Duy cũng không xác định được ai là người đã giả mạo mình trên mạng xã hội.

Vụ việc diễn biến phức tạp, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã phải triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, mở rộng các hướng điều tra. Cuối cùng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 7/4, cơ quan điều tra đã tìm ra Đinh Vĩnh Sơn (SN 1993, hiện trú tại xã Đạ PLoa, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) - kẻ sử dụng tài khoảng giả mạo tung tin thất thiệt.

Đinh Vĩnh Sơn làm việc tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an TP.HCM

Tại Cơ quan điều tra, Đinh Vĩnh Sơn đã thừa nhận hành vi của mình. Sáng ngày 10/4, Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và Thượng tá Phạm Xuân Thuỷ - Trưởng Phòng PC01, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo VKSND tỉnh Lâm Đồng, thống nhất xử lý hình sự, khởi tố bị can đối tượng Đinh Vĩnh Sơn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Như vậy, đây là trường hợp đầu tiên trên cả nước bị khởi tố hình sự vì hành vi thông tin thất thiệt về tình hình dịch COVID-19.

Kiều Đỗ (t/h)