Trong 13 người nhiễm virus corona ở Việt Nam, 1 người là học sinh PTTH

Trước đó, ngày 6/2, Bộ Y tế cũng xác nhận thêm 2 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới (nCoV). Đáng lưu ý, cả 2 trường hợp này đều có chung tiền sử dịch tễ, đều là người nhà của bệnh nhân N.T.D., cũng là người được Công ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản cử sang Trung Quốc tập huấn tại Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Ảnh minh họa.

Đặc biệt, trong 2 người này có một bệnh nhân mới 16 tuổi, tên N.T.T.D. Được biết, N.T.T.D. đang là học sinh, cũng ngụ tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. N.T.T.D. là em gái ruột của N.T.D . Đến ngày 7/2, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc thông tin, em N.T.T.D. là học sinh trường THPT Võ Thị Sáu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngay lập tức, trường THPT Võ Thị Sáu đã lập danh sách chi tiết các học sinh và giáo viên từng tiếp xúc với N.T.T.D để phối hợp với cơ quan y tế phục vụ công tác điều tra dịch tễ.

Trường THPT Võ Thị Sáu cũng tiến hành giữ vệ sinh, khử khuẩn, khử trùng nhà trường.



Từ ngày 22/1/2020 đến hết ngày 29/1/2020: Học sinh N.T.T.D nghỉ Tết tại nhà và có tiếp xúc với chị gái N.T.D.



Sáng ngày 30/1/2020: Học sinh N.T.T.D đến lớp trong tình trạng sức khỏe bình thường, không mang khẩu trang vì chưa có thông tin chị gái nhiễm nCoV. Sau đó, D. có tiếp xúc với một số học sinh trong lớp.



Sáng 31/1/2020: Sau khi chị gái dương tính với nCoV, D. đến lớp có đeo khẩu trang y tế, trạng thái sức khỏe bình thường. Tuy nhiên, ngay sau khi phát hiện, sáng 31/1, nhà trường đã phối hợp với gia đình cho em nghỉ học, cách ly tại nhà.



Ngày 06/02/2020: Học sinh D. có kết quả xét nghiệm dương tính với virus nCoV và đã được cơ quan y tế cách ly, điều trị tại bệnh viện với trạng thái sức khỏe ổn định.



Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc thông tin, lớp của em D. có 42 học sinh (trong đó có 6 học sinh tiếp xúc gần – ngồi học gần vị trí với em N.T.T.D).

Bên trong bệnh viện dã chiến chống dịch bệnh do virus corona ở Vũ Hán