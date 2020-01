Trường hợp thứ 4 tử vong do viêm phổi lạ tại Trung Quốc, dịch bệnh đe dọa toàn châu Á

Theo hãng tin Reuters, bệnh nhân thứ tư qua đời vì virus corona gây bệnh viêm phổi lại là một cụ ông 89 tuổi. Ông bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của bệnh viêm phổi lạ vào ngày 13/1, 5 ngày sau ông được đưa đi nhập viện vì có biểu hiện khó thở và tử vong vào ngày 19/1. Trước đó, đã có 3 ca tử vong do căn bệnh này.



Công bố trên tài khoản Weibo chính thức, Sở Y tế thành phố Vũ Hán cho biết đã có 15 nhân viên y tế trong thành phố đã được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi và 1 trường hợp đang tình nghi nhiễm virus corona. Trong tất cả các nhân viên y tế bị bệnh, có 01 trường hợp nguy kịch.

Nhân viên y tế đẩy một bệnh nhân vào bệnh viện Jinyintan, nơi điều trị cho các bệnh nhân nhiễm bệnh viêm phổi lạ tại Vũ Hán ngày 18/1/2020. Ảnh: AFP



Trước đó, ngày 20/1, Trung Quốc thông báo dịch viêm phổi lạ đã lan ra các thành phố khác ngoài Vũ Hán với 139 nhiễm bệnh mới. Cho tới nay, đất nước đông dân nhất thế giới xác nhận đã có tổng cộng 217 ca nhiễm virus corona gây bệnh viêm phổi lạ.



Dịch viêm phổi lạ xuất phát từ một chợ hải sản tại thành phố Vũ Hán từ cuối tháng 12/2019 và đang lan rộng ra các thành phố khác ở Trung Quốc là Bắc Kinh và Thượng Hải.



Ngoài ra còn nhiều trường hợp được ghi nhận nhiễm virus ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc bao gồm: 2 ca nhiễm tại Thái Lan, 1 ca tại Nhật Bản và mới đây nhất là 1 ca tại Hàn Quốc.



Chủ tịch Tập Cận Bình lần đầu tiên lên tiếng kêu gọi chính phủ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để chiến đấu với bệnh dịch và việc cứu mạng là ưu tiên hàng đầu.

Tết Nguyên đán đến gần, toàn châu Á đối mặt với nguy cơ dịch bệnh

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đúng vào thời điểm các nước châu Á chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Tại Trung Quốc thời gian này có hàng trăm triệu người di chuyển khắp các tihr làm tăng nguy cơ lây lan cũng như khó kiểm soát dịch bệnh.

Cũng theo Reuters, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 22/1 tại Geneva (Thụy Sĩ) để thảo luận cách ngăn chặn nguy cơ lây lan của loại virus mới này. Đồng thời, WHO cũng xem xét việc có tuyên bố bệnh dịch bùng phát ở Trung Quốc là khủng hoảng y tế toàn cầu hay không.

Ngày 19/1, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc lần đầu tiên phát đi thông báo kể từ sau khi dịch viêm phổi lạ bùng phát. Trong thông báo, cơ quan này nói rằng các chuyên gia đánh giá rằng tình hình dịch bệnh hiện tại vẫn có thể phòng ngừa và kiểm soát.

"Tuy nhiên, nguồn gốc của chủng virus corona mới vẫn chưa tìm ra, cách thức lây nhiễm của dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ, và sự biến đổi của virus vẫn cần được theo dõi chặt", hãng tin Bloomberg dẫn nguyên văn thông cáo.

Chủng virus gây viêm phổi lạ tại Vũ Hán, Trung Quốc được xác định là một chủng thuộc coronavirus. Đây là loại virus hoàn toàn mới so với 6 chủng virus corona từng được phát hiện.

Your browser does not support HTML5 video.

Người đầu tiên tử vong do dịch viêm phổi cấp tại Trung Quốc. Video: VNEWS