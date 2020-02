Trường hợp thứ hai tử vong do virus corona ngoài Trung Quốc đại lục

Ngày 4/2, chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do virus corona. Đây cũng là trường hợp thứ hai tử vong vì virus này được ghi nhận ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục.

Sáng 4/2, kênh TVB News đưa tin Hong Kong ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do virus corona (n-CoV). Đó là một người đàn ông 39 tuổi, tử vong cùng ngày khi được điều trị tại Bệnh viện Công chúa Margaret ở Kwai Chung. Theo một số nguồn tin, bệnh nhân này tử vong khi đột ngột suy tim.

Trước đó người đàn ông này được ghi nhận là ca nhiễm virus corona thứ 13 tại Hong Kong. Anh này từng đến Vũ Hán vào ngày 21/1 và trở về Hong Kong 2 ngày sau đó di chuyển bằng đường sắt cao tốc.

Bệnh viện Công chúa Margaret



Ngày 31/1, bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng sốt. Cùng ngày bệnh nhân được đưa vào cách ly tại Bệnh viện Nữ hoàng Elizabeth và kết quả xét nghiệm xác nhận nhận dương tính với virus corona.



Theo Trung tâm Bảo vệ Theo Trung tâm Bảo vệ Sức Khỏe Hong Kong, bệnh nhân này còn khá trẻ nhưng có nhiều bệnh lý nền khiến việc điều trị phức tạp hơn. Chính quyền địa phương xác nhận, người đàn ông này sống cùng mẹ ở khu Whampoa Garden.

Đáng nói sau đó, bà mẹ này được xác nhận là ca nhiễm virus corona thứ 15 tại Hong Kong. Kết quả xét nghiệm dương tính hôm 2/2. Khai thác bệnh sử được biết trước đó bệnh nhân không di chuyển ra nước ngoài, không loại trừ nguyên nhân lây bệnh từ con trai.



Đây là trường hợp tử vong thứ hai vì virus corona bên ngoài Trung Quốc đại lục. Trường hợp thứ nhất là một người đàn ông người Vũ Hán, Trung Quốc tử vong tại Philippines.



Số liệu mới nhất công bố ngày 4/2 của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, số người chết vì virus corona đã tăng lên 426 người, trong đó có 425 trường hợp tử vong ở Trung Quốc. Còn tại đặc khu kinh tế Hong Kong đã ghi nhận 15 trường hợp mắc và 1 trường hợp tử vong vì virus corona.



Your browser does not support HTML5 video.

Bên trong bệnh viện chống dịch corona ở Vũ Hán. Video: Tuổi trẻ

Hà Ly (t/h)