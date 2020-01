Trường xếp lịch học 2 buổi, mẹ bức xúc viết đơn xin cho con nghỉ buổi chiều dù có bị ở lại lớp

Gần đây mạng xã hội chia sẻ một lá đơn của người mẹ gửi Sở GD&ĐT An Giang, Phòng GD&ĐT TP.Long Xuyên và ban giám hiệu Trường Tiểu học Lê Văn Nhung vào ngày 8/1 về việc cho con nghỉ học buổi chiều.

Vietnamnet xác nhận người viết đơn là chị Thái Thị Diễm Trúc, có con học lớp 5A, Trường Tiểu học Lê Văn Nhung, TP Long Xuyên, An Giang. Bé đã theo học ở trường này được 3 năm.



Mở đầu lá đơn, chị Diễm Trúc bày tỏ sự vui mừng vì con mình được theo học ở một ngôi trường thân thiện, thầy cô tận tâm, tận lực và yêu thương học sinh. "Trường Tiểu học Lê Văn Nhung không chạy theo thành tích mà tôn trọng thực học của học sinh nên thời gian qua con tôi rất vui vẻ”, người mẹ viết.

Một phần lá đơn của chị Diễm Trúc xin cho con nghỉ học buổi chiều



Tuy nhiên người mẹ này viết, còn 1 học kỳ nữa con chị sẽ lên lớp 6. Vấn đề chị quan tâm hàng đầu hiện nay không phải là thành tích học tập mà là Tuy nhiên người mẹ này viết, còn 1 học kỳ nữa con chị sẽ lên lớp 6. Vấn đề chị quan tâm hàng đầu hiện nay không phải là thành tích học tập mà là Sức Khỏe và thể lực của con.



Theo chị Diễm Trúc, từ sau Tết Dương lịch, con chị đi học ngày 2 buổi, trong khi trước đó chỉ là 1 buổi. Bên cạnh đó nhà trường cũng ban hành một thời khóa biểu 2 buổi. Con chị phải học thêm 3 buổi chiều. Điều này khiến chị hết sức bất ngờ đồng thời làm đảo lộn mọi sinh hoạt của

Theo chị Diễm Trúc, từ sau Tết Dương lịch, con chị đi học ngày 2 buổi, trong khi trước đó chỉ là 1 buổi. Bên cạnh đó nhà trường cũng ban hành một thời khóa biểu 2 buổi. Con chị phải học thêm 3 buổi chiều. Điều này khiến chị hết sức bất ngờ đồng thời làm đảo lộn mọi sinh hoạt của gia đình

Nói về lý do xin cho con nghỉ học buổi chiều, người mẹ viết: "Cơ thể cháu thuộc dạng yếu, thể lực kém, việc học thêm 1 buổi với thời gian ít hơn 1 tiếng đồng hồ tôi thấy không có hiệu quả về mặt kiến thức nhưng kéo theo hàng loạt hệ lụy như mất đi giấc ngủ trưa, mất thời gian tự học ở nhà”.



Đặc biệt, trong đơn chị Diễm Trúc bày tỏ sự không hài lòng rằng nhà trường không hề thông báo trước lý do mục đích việc tăng thời gian học cho phụ huynh. Giáo viên chủ nhiệm lớp của con cũng không giải thích vì sao phải học thêm 3 buổi chiều vào 1 tuần.

Thời khóa biểu học sinh lớp 5 trường Tiểu học Lê Văn Nhung phải học thêm 3 buổi chiều trong tuần so với trước đây



Theo chị đây là việc áp đặt hết sức vô lý và gây phiền phức cho gia đình. Là một người mẹ, chị Trúc thấy nhà trường thiếu tôn trọng khi tự ý soạn ra lịch học mà không họp phụ huynh.

Chị Trúc nói thêm, nếu nhà trường và ngành giáo dục địa phương không có câu trả lời thỏa đáng, chị xin miễn cho con đi học thêm vào buổi chiều.



Thậm chí người mẹ khẳng định không lo ngại việc nghỉ học buổi chiều sẽ ảnh hưởng tới thành tích học tập của con. “Gia đình chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về thành tích học tập của cháu. Nếu cháu không đủ kiến thức lên lớp 6, chúng tôi cũng đồng ý cho cháu lại lớp 5 mà không thắc mắc khiếu nại gì”- chị Diễm Trúc viết.



Trả lời Zing.vn, chị Trúc nói: "Tôi và chồng đi làm thời gian không cố định, rất khó đưa đón con theo lịch học như vậy. Chưa kể việc nghỉ ngơi, tự học của con cũng ảnh hưởng nhiều, trong khi thể chất của cháu yếu. Cháu cũng không muốn đi học buổi chiều như vậy". Theo chị, việc cần thiết lúc này là con chị cần được nghỉ ngơi, vui chơi, lấy sức tự học vào thời gian con lại của ngày.



Sau khi lá đơn được lan truyền trên mạng xã hội, hiện phía Trường Tiểu học Lê Văn Nhung chưa có phản hồi gì.

Your browser does not support HTML5 video.

Phụ huynh học sinh trường Gateway chấp nhận mất tiền cho con nghỉ học. Video: StarTalk

Hà Ly (t/h)