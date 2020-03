Trượt chân xuống cống xả nước, 2 học sinh Quảng Trị tử vong thương tâm

Đang trong thời gian nghỉ học chống dịch COVID-19, các em học sinh Quảng Trị rủ nhau ra hồ nước gần nhà chơi thì không may ngã xuống cống xả, đuối nước tử vong.

Chiều tối 11/3, ông Lê Minh Quốc - Chủ tịch UBND phường 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là 2 học sinh tiểu học trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h chiều nay, 3 học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở phường 4 rủ nhau đến khu vực hồ chứa nước Km6 thuộc khu phố 2 (phường 4) để chơi.

Lúc này, 2 em T.Q.B. (học sinh lớp 2) và T.X.N (học sinh lớp 5, cùng ngụ tại khu phố 2, phường 4) đi xuống khu vực cống xả nước của hồ nước chơi đùa và không may trượt chân ngã xuống nơi nước sâu.

Thấy vậy, học sinh còn lại vội chạy đi gọi người dân hỗ trợ. Tuy nhiên, mọi người đưa được 2 em học sinh lên bờ thì cả 2 đã đuối nước tử vong.

Khu vực nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: SGGP

Được biết, khu vực cống xả 2 học sinh này ngã xuống có độ sâu khoảng 1,5 m.



Hiện thi thể của 2 em đã được bàn giao cho gia đình đưa về nhà tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Theo thông tin trên Vietnamplus, hoàn cảnh của gia đình 2 em đều rất khó khăn.

Liên quan đến sự việc, Chủ tịch UBND phường 4 thông tin với TTXVN, ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 học sinh xấu số.

Your browser does not support HTML5 video.





Kiều Đỗ (t/h)