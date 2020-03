Trút mưa dao vào người tình vì… chia tay không trả “tình phí”

TAND tỉnh Bình Phước vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thanh Phát (38 tuổi, ngụ tại tỉnh Tiền Giang) về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, đây là hành vi có tính côn đồ đã tước đoạt mạng sống của một người nên tuyên án 7 năm tù.

Theo cáo trạng trong phiên xử, Nguyễn Thanh Phát có mối quan hệ tình cảm với chị X (có 1 đứa con) từ năm 2019. Trong thời gian yêu đương, Phát mạnh tay mua nhiều quà cáp cho người tình và con riêng của chị này.

Tuy nhiên, sau vài tháng tình cảm rạn nứt, Phát và người tình xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Khi không chịu được nữa, chị X. chủ động nói lời chia tay. Tuy nhiên, Phát không đồng ý, nhiều lần đến nhà, nhắn tin, gọi điện níu kéo tình cảm.

Bị cáo Phát tại phiên tòa xét xử

Khi nhận thấy mọi cố gắng của mình không làm thay đổi quyết định của chị X., Phát nảy sinh ý định sát hại người tình. Đến ngàu 9/9/2019, Phát cầm theo dao và một chau thuốc trừ sâu đến nhà chị X. để nói chuyện. Khi đi đến đoạn KCN Minh Hưng III (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành), Phát gặp chị X. đi làm về. Phát chặn chị X. lại và đưa ra một tờ giấy liệt kê hàng loạt các khoản tiền đã chi cho chị X. và đứa con của chị trong thời gian yêu đương.

Cầm tờ “tình phí” chị X. liền xé nát kèm theo những lời mắng chửi thậm tệ. Bị người tình chửi Phát vô cùng tức giận. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, hắn lao vào trút mưa dao lên người chị X..

Bị tấn công bất ngờ, chị X. không chạy được nên chỉ biết gào thét kêu cứu. Nhiều người đi đường và người dân sống xung quanh nghe thấy tiếng la thất thanh đã chạy lại khống chế Phát, đồng thời trình báo vụ việc đến Công an địa phương.

Chị X. ngay sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu . Theo kết luận thương tật, nạn nhân bị tổn hại 12% Sức Khỏe . Về phần Phát, tại trụ sở Công an đã thừa nhận hành vi tấn công người tình gây thương tích nghiêm trọng.

Nga Đỗ (t/h)