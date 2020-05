Truy bắt 2 thanh niên dùng búa, xịt hơi cay cướp tiệm vàng táo tợn tại TP.HCM

Ngày 1/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang truy bắt 2 nghi can cướp tiệm vàng tại huyện Bình Chánh.

Vụ việc xảy ra vào trưa 30/4 tại tiệm vàng K.P.D. trên đường Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh). Theo đó, hai thanh niên đi đến tiệm vàng và yêu cầu chủ tiệm đổi tiền USD sang tiền Việt Nam đồng.

Hình ảnh hai đối tượng do camera ghi lại

Trong lúc chủ tiệm sơ hở, hai thanh niên xịt hơi cay vào mặt khiến nạn nhân choáng váng rồi dùng búa đập bể tủ kính gom nhiều vàng rồi lên xe máy tẩu thoát. Ước tính số vàng bị lấy cắp trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Sau khi nhận được thông tin, Công an Huyện Bình Chánh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ 2 bình xịt hơi cay, 1 cây búa, 1 cây mã tấu do hai nghi phạm để lại.

Bình xịt hơi cay do nghi phạm để lại hiện trường

Lực lượng chức năng đã trích xuất camera an ninh dọc tuyến đường nhóm cướp tẩu thoát để truy bắt.



Gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp tiệm vàng táo tợn trên địa bàn TP.HCM. Ngày 11/4, đối tượng Chau Ra Chhíth (SN 1996, hay còn gọi là Phan Ênh, quê An Giang) đi đến tiệm vàng Ánh Hằng (xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM) hỏi mua dây chuyền vàng. Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở, Chhíth đã giật lấy 2 sợi dây chuyền trị giá 36 triệu đồng và bỏ chạy.



Trước đó, để thực hiện ý đồ trên, Chau Ra Chhíth đã đi lượn lờ khảo sát và phát hiện tiệm vàng Ánh Hằng không có nhân viên bảo vệ nên đã tính toán trước kế hoạch.



Chhíth tháo biển số xe máy để tránh bị camera an ninh ghi lại. Trên đường tẩu thoát, Chau Ra Chhíth cởi áo khoác bên ngoài vứt đi, gắn lại biển xe máy rồi chạy về phòng trọ.



Vài ngày sau, Chhíth mang hai sợ dây chuyền đến địa bàn xã Tân Thạnh Tây (huyện Củ Chi) bán một sợi với giá 18 triệu đồng. Số tiền trên dùng để trả nợ, tiêu xài cá nhân. Sợi dây chuyền còn lại đối tượng này đem cầm nhưng chủ tiệm cầm đồ không nhận nên đành mang về nhà cất giữ.



Qua quá trình điều tra, ngày 16/4, Chau Ra Chhíth đã bị bắt giữ hình sự để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Your browser does not support HTML5 video. Clip ghi lại cảnh đối tượng giật 2 sợi dây chuyền trong tiệm vàng rồi bỏ chạy

Hà Ly (t/h)