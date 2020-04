Truy bắt nam thanh niên liều lĩnh cướp xe, đánh CSGT để trốn cách ly. 

Mới đây, lực lượng chức năng cho biết trên địa bàn vừa có một trường hợp nam thanh niên cướp xe ô tô, đánh CSGT rồi trốn cách ly.

Theo nguồn tin trên báo Dân Việt, sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 1/4. Thời điểm trên, nam thanh điều khiển xe máy BKS 81U1- 258.09 di chuyển trên quốc lộ 14, theo hướng từ Gia Lai đi Kon Tum.

Đến khu vực đèo Sao Mai (thuộc địa phận xã Hòa Bình, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum), lực lượng chức năng yêu cầu nam thanh niên dừng xe để kiểm tra y tế. Lúc này, nam thanh niên tỏ ra bất hợp tác, không chịu khai tên, cũng không đeo khẩu trang khi được nhân viên y tế cung cấp.

Lúc này, lực lượng chức năng quyết định đưa nam thanh niên vào khu cách ly. Trong lúc chờ đợi, nam thanh niên bất ngờ xông vào xe bán tải dừng bên đường của một người đang thực hiện khai báo y tế. Tại đây, nam thanh niên cướp xe, lái bỏ chạy về hướng TP Kon Tum.

Ngay lập tức, lực lượng CSGT đã dùng xe chuyên dụng để đuổi theo nam thanh niên. Khi đối tượng di chuyển được 200 m thì bị xe của lực lượng công an đón đầu.

Nam thanh niên liều lĩnh tông thẳng vào xe công an khiến cả 2 xe phải dừng lại. Chưa hết, nam thanh niên bước xuống xe, dùng thanh sắt đánh vào mặt của một CSGT rồi bỏ chạy vào khu vực rừng thuộc địa bàn xã Hòa Bình (tỉnh Kon Tum).

Trong lúc chạy trốn, đối tượng này còn đánh một người dân, cướp 1 điện thoại khiến người này phải nhập viện cấp cứu.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum vẫn đang truy bắt nam thanh niên trốn cách ly, cướp xe ô tô và hành hung 2 người rồi bỏ trốn.

