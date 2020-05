Truy bắt nhóm đối tượng dùng mã tấu truy sát, chém tử vong thanh niên 27 tuổi

Theo tin từ Vietnamnet , Công an tỉnh Tiền Giang đã vào cuộc điều tra vụ nam thanh niên bị truy sát bằng mã tấu dẫn đến tử vong xảy ra trên địa bàn huyện Chợ Gạo.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h45 ngày 3/5, anh Nguyễn Thành Đức (tự Đức chùa, 27 tuổi, ngụ tại xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho) bị một nhóm thanh niên cầm mã tấu, hung khí tự chế, chạy xe máy truy đuổi trên đường xuống bến phà Xuân Đông (xã Song Bình, huyện Chợ Gạo).

Anh Đức bị nhóm thanh niên chém nhiều nhát. Vì “thân cô thế cô” nên anh Đức cố gắng chạy thoát, kêu cứu. Nhưng mới chạy được một đoạn ngắn thì gục ngã.

Sau đó sự việc được người dân phát hiện nên nhanah chóng đưa đi cấp cứu. Song do vết thương quá nặng nên đã tử vong trước khi đến Bệnh viện

Hiện trường vụ án

Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, nạn nhân tử vong do bị chém nhiều nhát dẫn đến mất máu cấp, đứt động mạch. Nhưng vụ truy sát trên đã bị camera an ninh nhà người dân quanh đó ghi lại.



Sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an đã vào cuộc điều tra, tổ chức khám nghiệm hiện trường. Đồng thời trích xuất camera an ninh để khoanh vùng nghi phạm.

Trước đó tại Tiền Giang, Công an thụ lý vụ một người đàn ông bị nhóm thanh niên truy sát tử vong. Trong quá trình điều tra, Công an bắt giữ 5 đối tượng liên quan là Nguyễn Phúc Thảo (25 tuổi), Võ Anh Tú (28 tuổi), Nguyễn Minh Trí (28 tuổi), Trần Tiến Thiện (25 tuổi), Nguyễn Thanh Liêm (32 tuổi, tất cả cùng ngụ Tiền Giang).

Theo điều tra, tối 10/4, V.T.B.Tr (24 tuổi, ngụ phường 6, TP Mỹ Tho) cùng anh Nguyễn Kim Vinh (40 tuổi) và một số người khác đánh bài ăn tiền tại khu nhà trọ ở phường 5. Trong lúc đánh bài thì Tr. và anh Vinh xảy ra mâu thuẫn, Tr. bị anh Vinh đánh vào mặt. Vụ việc được mọi người can ngăn nên tất cả giải tán.

Tr. uất ức chuyện đó nên đã tìm bạn trai là Phúc Thảo để nhờ đánh anh Vinh dằn mặt. Sau đó, Thảo rủ nhóm bạn chuẩn bị 2 con dao tự chế và 1 khẩu súng ngắn rồi phóng mô tô đến tìm anh Vinh để trả thù cho bạn gái.

Khoảng 16h ngày 11/4, Thảo cùng 5 đối tượng đi trên 3 xe máy đã che biển số vào dãy nhà trọ ở phường 5, tìm Vinh để trả thù. Đến nơi, thấy anh Vinh đang ngồi trước cửa phòng trọ thì xông vào đâm chém. Anh Vinh bỏ chạy được một đoạn thì gục xuống. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

