Truy đuổi nhóm đua xe và cướp giật, hai chiến sĩ công an ở Đà Nẵng hy sinh

Công an TP Đà Nẵng thông tin, trong quá trình làm nhiệm vụ ngăn chặn các đối tượng đua xe, cướp giật trên đường phố, 2 chiến sĩ Cảnh sát giao thông (Công an huyện Sơn Trà) đã hy sinh.

Theo tin từ Công lý & xã hội , khoảng 20h40 ngày 2/4, Trung tâm chỉ huy Thông tin TP Đà Nẵng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một nhóm đua xe và cướp giật xuất hiện trên đường phố.

Ngay lập tức, Công an quận Sơn Trà chỉ đạo, triển khai lực lượng truy đuổi nhóm đối tượng này. Khi lực lượng chức năng truy đuổi đến khu vực cầu Mân Quang (thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) thì nhóm đối tượng này có hành vi lạng lách, đánh võng, vít ga chạy bạt mạng, bất chấp lời kêu gọi dừng xe, trình báo của Công an.

Hiện trường vụ va chạm khiến 2 chiến sĩ hy sinh





Trong quá trình truy bắt nhóm đối tượng trên đã xảy ra va chạm giao thông làm hai đồng chí Cảnh sát giao thông trật tự (thuộc Trong quá trình truy bắt nhóm đối tượng trên đã xảy ra va chạm giao thông làm hai đồng chí Cảnh sát giao thông trật tự (thuộc Công an huyện Sơn Trà) là Đại úy Đ.T.T. (SN 1979) và Trung sĩ V.V.T. (SN 1997) hy sinh. Ngoài ra, vụ va chạm còn khiến một người dân là anh Mai Quốc Long (SN 1985, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) bị thương.

Xác định, hai đồng đội đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ nhưng một bộ phận cán chiến sĩ vẫn quyết tâm truy bắt các đối tượng đua xe, cướp giật. Đến 22h30 cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt được 1 trong 8 đối tượng. Cơ quan chức năng đang đấu tranh với đối tượng trên để truy bắt những đối tượng còn lại.

1 trong 8 đối tượng trong nhóm đua xe, cướp giật đã bị bắt

Thời điểm xảy ra vụ va chạm khiến 2 chiến sĩ ngã xuống, một số đồng nghiệp đã nhanh chóng gọi cấp cứu đưa 2 anh đến Bệnh viện . Tuy nhiên, do vết thương quá nghiêm trọng nên 2 chiến sĩ đã hy sinh. Hiện thi thể của 2 chiến sĩ đã được bàn giao về cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Công an quận Sơn Trà vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng tiến hành trích xuất camera an ninh trên đường, lấy lời khai đối tượng bị bắt để truy tìm những người còn lại, xử lý theo đúng quy định của Pháp luật

Your browser does not support HTML5 video.

Thăng hàm cho CSGT hi sinh dịp Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Xem thêm: Những hình ảnh xót thương vô hạn tại tang lễ 3 liệt sĩ công an hy sinh ở Đồng Tâm

Nga Đỗ (t/h)