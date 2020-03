Truy ra chồng cặp bồ, vợ chủ doanh nghiệp “bắt cóc” tình địch đánh đập, cướp tài sản để dằn mặt

Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai ) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án bắt giữu người trái pháp luật, khởi tố bị can với 3 đối tượng là Lê Thị Thanh Loan (SN 1960, ngụ phường 6, quận 4, TPHCM) về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” và “cướp tài sản”; Trần Anh Quốc (SN 1986, con trai bà Loan) và Nguyễn Thị Thảo Hiền (SN 1993, ngụ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, con dâu bà Loan) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái Pháp luật

Trước đó, ngày 25/2, Công an TP Biên Hòa nhận được tin báo của chị N.T.K.T (SN 1998, ngụ TP.Biên Hòa) tố cáo một người phụ nữ cùng 4 thanh niên lạ mặt đã bắt cóc chị tại ngã tư Vũng Tàu rồi đưa lên ô tô chở về Dĩ An ( Bình Dương ) nhốt trong nhà. Tiếp đó họ đánh đập, cắt tóc và cướp tài sản của chị là 2 chiếc điện thoại di động và một một ít tiền. Theo chị T. vụ việc trên xảy ra vào chiều ngày 24/2. Đến sáng ngày 25/2 chị T. trình báo Công an.

Chiếc ô tô dùng để bắt cóc chị T.

Từ tin báo trên, Công an TP Biên Hòa chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra, xác minh thông tin. Trong quá trình điều tra, xác minh được ông Trần Văn Sinh (SN 1956, ngụ phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM) có vợ là bà Lê Thị Thanh Loan. Vợ chồng ông này giàu có, là chủ doanh nghiệp gỗ ở khu vực ngã tư Vũng Tàu.

Đầu năm 2020, ông Sinh có nảy sinh quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với chị T.. Sau đó, bà Loan phát hiện nên đã quyết định theo dõi, bắt quả tang với ý định dằn mặt để tình địch biết đường rút lui.

Khoảng 11h ngày 24/3, bà Loan phát hiện chồng đi cùng tình địch làm giấy chứng minh nhân dân ở Công an quận 4 nên đã cùng Quốc, Hiền, Nguyễn Hoàng Phú (SN 1988, anh ruột Hiền), Nguyễn Chí Mỹ (anh em họ của Hiền) và 2 người bạn của Mỹ (chưa rõ nhân thân lai lịch) lái xe ô tô mang BKS 72A-398.05 đến dằn mặt tình địch.

Chị T. bị đánh đập, cắt tóc nên giờ ra đường phải đội tóc giả

Bà Lan cùng đồng bọn phát hiện chồng đi chung với người tình trên xe Grab đoạn qua QL1A nên bám theo. Khi đến trạm thu phí cầu Đồng Nai thì ông Sinh xuống xe vào công ty còn chị T. tiếp tục đi vào trung tâm TP Biên Hòa. ‘

Bà Loan chỉ đạo lái xe vượt lên chặn đầu xe Grab bắt giữ chị T. chở về TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Bà Loan đưa chị T. vào nhà cháu họ tên T.T.B.C. (SN 1980, ngụ phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An). Tại đây, bà Loan cùng đồng bọn có hành vi làm nhục chị T. là đánh đập, cắt tóc, bắt viết cam kết không quan hệ với ông Sinh nữa.

Chưa dừng lại, bà Loan còn kiểm tra điện thoại phát hiện tin nhắn, hình ảnh tìm cảm của hai người làm bằng chứng ngoại tình . Ngoài ra, bà Loan còn lục túi xách của chị T. lấy tiền đưa cho hai thanh niên đi mua cơm trưa. 1 triệu đồng còn lại, bà Loan để cho chị T. cầm làm lộ phí đón taxi về.

Với hành vi trên, Công an TP Biên Hòa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Bắt 3 đối tượng đánh người vì ghen

Nga Đỗ (t/h)