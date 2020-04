Truy tìm 2 kẻ lạ phục kích, chém bé gái bị giám định sai tuổi sau vụ hiếp dâm ở Sài Gòn

Công an huyện Bình Chánh vừa nhận được tin báo một bé gái bị hai kẻ lạ mặt phục kích, dùng hung khí chém vào tay. Đáng nói, nạn nhân chính là bé gái bị giám định sai tuổi trong vụ hiếp dâm trước đó.

Ngày 24/4, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ bé gái 15 tuổi bị chém gây thương tích. Danh tính của nạn nhân là N.T.B (SN 2005, ngụ ở địa phương). Bé gái này là nạn nhân vụ hiếp dâm mà Công an huyện Bình Chánh vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo điều tra, trưa ngày 23/4, mẹ của B. được Công an huyện mời lên để nhận thông báo liên quan đến vụ Giao cấu. Do đó, mẹ gọi B. đến chỗ làm để làm thay công việc. Khi B. vừa rời nhà đi bộ khoảng 100 mét thì bị 2 kẻ lạ mặt đi xe máy từ phía sau áp sát, dùng hung khí chém 2 nhát vào tay.

Gây án xong, 2 kẻ này tăng ga bỏ chạy. B. đến công ty mẹ cầu cứu. Mẹ và một số người khác đã đưa cháu về nhà băng bó vết thương và trình báo Công an.

Trước đó, tháng 11/2019, mẹ cháu B. đến Công an huyện trình báo việc con gái bị Nguyễn Ngọc Quang (24 tuổi, quê Hậu Giang) hiếp dâm tại 1 khách sạn hôm 17/11. Theo lời khai báo của bé B, sau khi nhậu xong, Quang đã chở bé đến khách sạn và giở trò.

Vết thương của cháu B.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Chánh vào cuộc điều tra, đồng thời đưa cháu B. đi giám định dưới sự bảo hộ của mẹ. Song vụ việc này gây tranh cãi ỏ chỗ, trên giấy tờ ghi bé B. sinh năm 2005 nhưng kết quả giám định lại cho rằng, bé B. có độ tuổi từ 17 đến gần 17 tuổi 6 tháng. Tại thời điểm ngày 19/11/2019, đương sự đã trên 17 tuổi. Kết quả giám định cũng cho thấy có ADN của Quang trong phết dịch vùng hậu môn của B.

Sau khi nhận được kết quả giám định trên, gia đình B. vô cùng bức xúc nên đã liên tục làm đơn tố cáo Quang. Hội Bảo vệ quyền Trẻ em TP.HCM cũng cử luật sư vào cuộc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bé B..

Trong quá trình điều tra, Công an huyện Bình Chánh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Quang để phục vụ điều tra về hành vi Giao cấu với người dưới 16 tuổi. Thời điểm tống đạt quyết định, Công an huyện đang chờ VKSND cùng cấp phê chuẩn các quyết định và chưa bắt tạm giam Quang.

