Truy tìm danh tính nhóm 6 thanh niên xông vào chém đứt 2 ngón tay của chủ nhà ở Hóc Môn

Công an huyện Hóc Môn thông tin, đơn vị đang tiến hành điều tra , truy tìm các đối tượng trong vụ người phụ nữ bị chém đứt 2 ngón tay trên địa bàn phường. Nạn nhân được xác định là bà Trần Ngọc T. (SN 1976, ngụ xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn).

Theo thông tin từ bị hại, tối ngày 17/4, khi bà T. cùng chồng đang ngồi trong nhà thì một nhóm thanh niên 6 người đi trên nhiều xe máy bất ngờ rú ga xông vào nhà. Nhóm này dùng hung khí chém bà T. đứt 2 ngón tay.

Công an khám nghiệm hiện trường (ảnh minh họa)

Sau đó người dân địa phương cùng gia đình đã đưa bà T. đến Bệnh viện 115 TP Hồ Chí Minh cấp cứu. Cho đến nay, bà T. đã được đưa về nhà điều dưỡng nhưng cả gia đình vẫn không hiểu lý do tại sao lại bị hành hung như vậy.

TP Hồ Chí Minh là địa phương chứng kiến nhiều vụ hành hung dã man. Trước đó không lâu, Công an quận 12 cũng thụ lý một vụ việc tương tự. Cụ thể, chiều ngày 2/4, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, điều khiển xe ô tô 4 chỗ lưu thông trên dường Tân Chánh Hiệp 10 (phường Tân Chánh Hiệp, quậm 12) thì bị một nhóm thanh niên chặn xe.

Theo một số nguồn tin, đây không phải vụ chém người cướp tài sản như một số thông tin trên mạng xã hội . Công an quận 10 đã trích xuất camera an ninh, khoanh vùng đối tượng nghi phạm và điều tra cặn kẽ chân tướng sự việc.

