Truy tìm đối tượng nghi nổ súng bắn trọng thương người đàn ông giữa Hà Nội

Hiện Công an huyện Gia Lâm đang phối hợp cùng các đơn vị điều tra, truy tìm đối tượng nghi nổ súng bắn trọng thương một người đàn ông tại địa bàn xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội vào tối 11/1.

Hiện trường xảy ra vụ án

Theo thông tin ban đầu, vào khoản 18h cùng ngày, anh M. (SN 1982, trú xóm 9, xã Ninh Hiệp) vừa đi chơi thể thao ở khu liên hiệp thể thao Ninh Hiệp, đang di chuyển vào xe máy. Lúc này bất ngờ có 2 đối tượng đi xe máy, một người mặc áo xe ôm công nghệ, chở theo một tên nghi cầm theo súng. Hai đối tượng áp sát, một người rút súng, bóp cò bắn nạn nhân. Nghe thấy tiếng động lớn, người dân quanh khu vực chạy ra thì bắt gặp nạn nhân đang kêu cứu. Nạn nhân M. bị bắn trọng thương ở đầu và tay, được người dân đưa đi cấp cứu.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm cho biết đơn vị đã tiếp nhận tin báo của người dân, đồng thời bàn giao cho công an xã vào cuộc xác minh, điều tra sự việc. Theo cơ quan Công an địa phương, hiện tại, nạn nhân M. đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo. Cơ quan Công an đang điều tra, xác định nguyên nhân và truy bắt hung thủ gây án.

