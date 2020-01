Truy tìm gã đàn ông máu lạnh nổ súng bắn 3 mẹ con thương vong đêm mùng 2 Tết

Sáng 27/1, Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang truy tìm một người đàn ông nghi nổ súng bắn 3 mẹ con thương vong đêm mùng 2 Tết. Hiện Công an huyện Hướng Hóa đang phối hợp với công an tỉnh Quảng Trị và các đơn vị khác truy tìm gã đàn ông máu lạnh đã gây ra vụ án mạng vào đêm 26/1 vừa qua. Nghi phạm của vụ án là đối tượng Nguyễn Ngọc Lễ (SN 1975, trú thôn Tân Hào, xã Tân Liên), đối tượng từng có tiền án về tội "Vô ý làm chết ngườ i".

Theo thông tin ban đầu, Lễ từng có quan hệ tình cảm với nạn nhân là chị V.T.H. (SN 1974, cùng trú thôn Tân Hào). Được biết, chị H. là giáo viên tiểu học và có 2 người con.

Theo báo Người lao động, vào chiều 26/1, sau khi uống rượu, Lễ mang theo súng (nghi là AK47) tới nhà chi H. và chửi rủa, đe dọa sẽ bắn chết cả nhà rồi chết theo. Lúc này tại nhà chị H. có chị cùng 2 người con và một người bà con khác. Sau khi chửi rủa, Lễ bất ngờ xả súng về phía 3 mẹ con chị H., bỏ qua người bà con rồi nhanh chóng lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường.

Trước đó, như báo Sức Khỏe Cộng đồng đã đưa tin, khoảng 20h30 ngày 26/1 (tức đêm mùng 2 Tết Nguyên đán Canh Tý) tại thôn Tân Hào, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, người dân địa phương bất ngờ nghe thấy nhiều âm thanh lớn nghi tiếng súng nổ từ nhà 3 mẹ con chị H. Khi tới nhà chị H. thì phát hiện 3 mẹ con đã bị thương, người dân liền báo tin cho cơ quan chức năng và đưa các nạn nhân tới về Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa cấp cứu. Tuy nhiên chị H. đã tử vong sau đó, hai người con được chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ được 2 vỏ đạn và 1 viên đạn còn nguyên. Trao đổi với PV, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa, Thượng tá Hồ Sỹ Nhung cho biết cơ quan công an xác định giữa đối tượng Lễ và nạn nhân từng có quan hệ tình cảm. Thượng tá thông tin: “Đối tượng Lễ và chị Hạnh từng có tình cảm với nhau nhưng giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn khi Lễ bị đi tù vì tội Vô ý gây chết người và mới được ra tù. Công an huyện vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị truy bắt đối tượng".

