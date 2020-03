Truy tìm một hành khách có nguy cơ lây nhiễm từ người dương tính với COVID-19 trên cùng chuyến bay

Sáng ngày 14/3, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết lúc 10h hôm nay, hiện đang có 1 trường hợp nguy cơ cao nhiễm COVID-19 tại TP.HCM. Người này đã đi trên chuyến bay QR970 của hãng Qatar Airways ngày 10/3/2020 từ Doha về TP.HCM.



Để đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như đảm bảo sức khỏe cho từng cá nhân và cộng đồng, cơ quan chức năng của TP.HCM kêu gọi những hành khách đã đi trên chuyến bay QR970 của hãng Qatar Airways ngày 10/3/2020 từ Doha về TP.HCM khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra Sức Khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.

TP.HCM truy tìm một hành khách đi cùng chuyến bay với người dương tính COVID-19 ơ Hà Nội





Đồng thời, đề nghị tất cả những người có thể tiếp xúc với hành khách từng đi chuyến bay QR970 của hãng Qatar Airways ngày 10/3/2020 từ Doha về TP.HCM, đang có mặt ở TP.HCM liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất của TP.HCM để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.



Cũng liên quan đến hành khách dương tính với COVID-19 nói trên, sáng cùng ngày Sở Y tế đang làm văn bản hỏa tốc, gửi các địa phương để rà soát, truy tìm những người đi trên chuyến bay cùng với bệnh nhân dương tính với COVID-19.



Cụ thể, chuyến bay mang số hiệu QR968 từ Doha (Qatar), về tới sân bay Nội Bài sáng 13/3. Sáng nay, người phụ nữ đi, trú tại Hà Nội đi trên chuyến bay đó có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Đi cùng trên chuyến bay này có 11 người quê ở Nghệ An. Ngay sau khi xuống sân bay, những người này đã lên xe về quê. Danh sách 11 người Nghệ An được xác định gồm: Nguyễn C., ở Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An Hoàng Thị T. quê Nghệ An; Lê Thị Y. trú đường Trần Hưng Đạo, TP. Vinh; Nguyễn Tiến Q. trú Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An; Nguyễn Văn A. trú Khánh Thành, Yên Thành, Nghệ An; Nguyễn Việt H. trú Trung Đô, TP. Vinh; Phan Trọng C. trú Hưng Tân, Hưng Nguyên, Nghệ An; Trần Nguyệt A. trú Nam Đàn, Nghệ An; Trần Thị T. trú Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An; Trần Thị Th. trú Nghệ An; Trần Võ Nguyên M. trú Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An.



Trong một diễn biến khác, Bộ Y tế cho biết Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh vừa ghi nhận bệnh nhân thứ 48 nhiễm COVID-19. Bệnh nhân thứ 48 là nam giới, 31 tuổi, trú tại phường 14, quận 10, TP.HCM. Được biết bệnh nhân ngồi chung xe ô tô với bệnh nhân số 45 và cùng đi tiếp xúc với bệnh nhân số 34 tại Bình Thuận. Đây là ca nhiễm thứ 8 do tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34 (BN34) tại Bình Thuận.



