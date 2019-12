Truy tìm nam thanh niên đâm chết người vì... hát karaoke quá lớn

Cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu đang truy bắt nam thanh niên đâm chết người tối 28/12 do mâu thuẫn vì hát karaoke quá lớn

Ngày 29/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ và truy tìm nghi can liên quan đến vụ việc một nam thanh niên bị đâm chết trên địa bàn.

"Nghi can là một thanh niên có hộ khẩu tại TP Bạc Liêu. Người này đâm chết nạn nhân trong lúc cự cãi chuyện mở loa di động để ca hát ồn ào", báo Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời lãnh đạo cơ quan điều tra.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh Nguyễn Khánh Duy (32 tuổi) ngụ phường 5, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Sự việc xảy ra vào khoảng 22h đêm hôm qua 28/12.

Cụ thể, thời điểm trên, anh Duy và nhóm bạn đang nhậu tại một nhà trọ trên đường Võ Văn Kiệt, phường 7. Trong lúc nhậu, nhóm của anh Duy đã mở thùng loa kẹo kéo và hát karaoke.

Cùng thời điểm trên, ở phòng trọ bên cạnh cũng có một nhóm nam thanh niên đang nhậu. Thấy nhóm của Duy hát quá lớn, nhóm này bèn kéo sang "góp ý".

Sau đó, 2 bên xảy ra cãi vã dẫn dến xô xát, một đối tượng bất ngờ dùng dao nhọn đâm vào cổ anh Duy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo nguồn tin của Vietnamnet, sáng 29/12, Công an tỉnh Bạc Liêu đã bàn giao thi thể anh Nguyễn Khánh Duy cho gia đình lo hậu sự. Nghi can đâm chết anh Duy vẫn đang bỏ trốn.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc và truy bắt nam thanh niên đâm chết người vì hát karaoke quá lớn.

Đây không phải là lần đầu xảy ra sự việc mâu thuẫn, cãi vã, đánh người gây thương tích và giết người vì tiếng ồn khi hát karaoke. Có thể thấy hình thức giải trí này khi được sử dụng quá giới hạn sẽ không chỉ gây phiền hà cho người khác mà còn có thể trở thành là nguồn cơn của những vụ án mạng đau lòng.

Kiều Đỗ (t/h)