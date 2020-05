Truy tìm nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly khi chưa được xét nghiệm COVID-19 ở An Giang

Tin tức mới nhất ngày 13/5, TTXVN dẫn lại thông tin từ ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại An Giang sáng cùng ngày cho biết: Tỉnh đã ký Công văn số 1191/CV-BCĐ đề nghị Sở Y tế, Giao thông - Vận tải, Công an tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tìm người trốn khỏi khu cách ly tập trung.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h15 ngày 10/5, khu cách ly tại Trường THPT Lương Thế Vinh (An Phú, An Giang) tiếp nhận Trần Văn Nam (sinh năm 1992, CMND số 352456514, ngày cấp 17/3/2008, nơi cấp An Giang); hộ khẩu thường trú tại ấp Kiến Bình 1, xã Kiến An, Chợ Mới (An Giang). Thanh niên này tạm trú từ ngày 18/9/2018, tại ấp Bình Linh, xã Bình Thạnh, Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Thông tin từ Báo An Giang cho biết, Trần Văn Nam đi từ Campuchia qua xã Khánh An (An Phú, An Giang) bằng xuồng gỗ. Tại đây, Nam bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Long Bình giữ lại và giao cho Trạm Y tế Long Bình chuyển về khu cách ly Trường THPT Lương Thế Vinh tiếp nhận, đưa vào phòng số 11.



Sau khi đưa vào khu cách ly, Nam chưa được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 thì đã bỏ trốn khỏi khu cách ly vào rạng sáng 11/5/2020.



Để đảm bảo cách ly đúng quy định và vì sự an toàn cho cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang yêu cầu Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường thị trấn phối hợp công an xã khẩn trương rà soát các khách sạn, nhà trọ, các nơi đăng ký tạm trú để tìm thông tin về Trần Văn Nam.

Ông Phước cũng bổ sung, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông - Vận tải thông báo thông tin đến các nhà xe, nếu phát hiện thông tin về anh Nam thông báo ngay cho UBND huyện An Phú để kịp thời phối hợp, xử lý.



Khi nhận được thông tin về Trần Văn Nam, đề nghị các tổ chức, cá nhân thông báo UBND huyện An Phú (số điện thoại liên hệ: Bs. Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Trưởng phòng Y tế , Phó ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch covid-19 huyện, điện thoại: 0947755747 hoặc ông Đoàn Bình Lâm – Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú - điện thoại: 0918930329) để phối hợp đưa vào khu cách ly tập trung của địa phương theo quy định.

Thùy Nguyễn (t/h)