Ngày 26/4, Công an huyện Bình Chánh cho biết đơn vị đang phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM để điều tra, truy tìm nhóm thanh niên đâm chết người khi đang ngồi uống nước mía. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Phi L. (22 tuổi, trú huyện Bình Chánh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tối 24/4, anh L. đang uống nước mía cùng với 2 người bạn tại ấp 1, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM. Sau đó, có thêm 2 thanh niên khác tới và ngồi cùng. Một lúc sau, anh L. cùng 4 người này bất ngờ gây gổ, cự cãi.

4 thanh niên trên xông vào đánh hội đồng anh L. lấy ghế và hung khí (chưa rõ) đánh liên tục vào người nạn nhân. Anh L. bị trọng thương, bất tỉnh. Chứng kiến sự manh động của nhóm thanh niên, không ai dám vào can ngăn mà chỉ dám tri hô, kêu cứu. Sau khi gây án, 4 thanh niên trên đã tẩu thoát khỏi hiện trường, người dân đã nhanh chóng báo tin cho cơ quan công an và đưa anh L. đến Bệnh viện . Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh L. đã tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Kết quả khám nghiệm cho thấy anh L. tử vong do đa chấn thương, ngực và bụng có vết thương do vật nhọn gây ra.

Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm nhóm thanh niên gây án để điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Trước đó, ngày 24/4, Công an TP HCM cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Củ Chi vẫn đang phối hợp điều tra làm rõ về vụ giết người trên địa bàn huyện. Hung thủ được xác nhận là là Võ Văn Nhớ (SN 1994, quê ở Cần Thơ).

Theo thông tin ban đầu, đêm ngày 22/4, Võ Văn Nhớ cùng một nhóm bạn ngồi nhậu ở dãy nhà trọ thuộc ấp 12 (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi). Đúng lúc này, anh N.V.T. (SN 1987, quê Đồng Tháp) đi nhậu về qua. Do quen biết từ trước nên người trong nhóm nhậu đã rủ anh T. vào uống tăng 2. Khi đang nhậu, anh T. và đối tượng Nhớ xảy ra mâu thuẫn, sau đó Nhớ chạy về phòng trọ lấy dao đâm anh T. gục tại chỗ. Nghe mọi người nói anh T. đã tử vong nên Nhớ chạy về phòng dùng dao tự đâm vào bụng mình. Tuy nhiên, sự việc được mọi người trong xóm trọ phát hiện nên Nhớ được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Đâm bạn nhậu ở Đồng Nai rồi chạy ra Bình Thuận đầu thú sau khi nghe tin nạn nhân đã tử vong

Chi Nguyễn (t/h)