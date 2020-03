Truy tìm thanh niên 9x từ Campuchia về trốn khỏi khu cách ly COVID-19 tại Gia Lai

Thanh niên 9x được đưa đi cách ly tại Khu cách ly Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai do có biểu hiện sốt cao nghi nhiễm COVID-19, tuy nhiên người này đã bỏ trốn.

Ngày 22/3, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh cùng lực lượng công an để truy tìm một thanh niên 9x từ Campuchia về trốn khỏi khu cách ly tại Gia Lai.

Theo thông tin từ Sở, thanh niên này tên N.V.L. (SN 1997, trú thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Ngày 13/3, L. đi xe khách đến Gia Lai, rồi qua cửa khẩu Lệ Thanh, tới Campuchia làm công nhân. Đến ngày 19/3, L. trở lại Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Tại đây, khi kiểm tra Sức Khỏe , nhân viên y tế đo thân nhiệt phát hiện L. số cao 39 độ C. Ngay lập tức, L. được đưa tới Khu cách ly Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để cách ly y tế, điều trị và lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán.

Được biết, mẫu bệnh phẩm của L. cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, nhưng theo quy định thì L. vẫn phải cách ly đủ 14 ngày. Tuy nhiên, sáng 21/3, dù chưa hết thời hạn cách ly, các bác sĩ đã phát hiện L. bỏ trốn, không có mặt tại khu vực cách ly y tế. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai đã phát thông báo tới công an tỉnh cũng như Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và Công an tỉnh Quảng Trị để truy tìm nam thanh niên nêu trên.



Trước đó, như Báo Sức khỏe Cộng đồng đã đưa tin, Trung tâm Y tế quận Hải Châu ( Đà Nẵng ) cho biết, nhiều người thân của nữ bệnh nhân số 35 (nữ giới, 29 tuổi, nhân viên siêu thị Điện máy Xanh) đã tự ý rời khỏi khu cách ly về nhà hôm khiến cơ quan y tế phải đến tận nơi để cưỡng chế quay lại. Có tổng cộng 5 người thân bệnh nhân số 35 đã trốn khỏi khu cách ly, trong đó có chồng của nữ bệnh nhân. "Những người này cho rằng nhớ nhà, lo nhà cửa không ai trông nên bỏ trốn khỏi khu cách ly", nguồn tin cho hay.

Được biết, 5 người này được đưa đi cách ly ở Trung tâm Y tế quận Hải Châu (Đà Nẵng) vào ngày 10/3 do tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, nhưng sau đó đã trốn khu cách ly về nhà ở kiệt 408, phường Bình Thuận, quận Hải Châu. Khi phát hiện những người này bỏ trốn, xe cấp cứu của Trung tâm Y tế quận Hải Châu đã lập tức tìm đến nhà cưỡng chế các trường hợp này đi cách ly lại.

Your browser does not support HTML5 video.

Đà Nẵng: 5 người nhà bệnh nhân 35 trốn khu cách ly

Chi Nguyễn (T/h)