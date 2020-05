Truy tìm thủ phạm chém người trong quán nước sau câu nói 'Mày giang hồ hả'

Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ vụ chém người tử vong xảy ra trong quán nước trên địa bàn.

Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh điều tra, làm rõ, truy tìm thủ phạm vụ chém người tử vong xảy ra trong quán nước thuộc địa bàn thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngày 9/5 vừa qua, B.Q.P. (19 tuổi, ngụ ấp Măng Cái, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh) hẹn bạn là T.M.T. (17 tuổi, sống tại ấp Chà Đôn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh) và N.D.Ph. (15 tuổi, sống tại khu phố Ninh Thành, thị trấn Lộc Ninh) đi uống nước tại quán nằm trên đường đường Nguyễn Tất Thành (thuộc khu phố Ninh Thái, thị trấn Lộc Ninh). Sau đó, T. và Ph. đi qua chợ Lộc Ninh mua đồ, khi quay lại thì thấy thêm V.T.G. (18 tuổi) cùng N.Đ.T. (20 tuổi, cùng trú xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh) ngồi uống nước cùng bàn với P.

Thấy hai bạn quay lại, P. đi qua bàn kế bên để mượn thêm ghế, lúc này Võ Quang Vinh (17 tuổi, sống tại ấp 10, xã Lộc Thiện) ngồi bàn gần đó kêu P. lại nói chuyện. Vinh thấy P. lại gần thì bất ngờ nói "Mày giang hồ hả" rồi rút dao đâm vào ngực của P. Bị đâm, P. hoảng loạn bỏ chạy, tuy nhiên đi được khoảng 2m thì gục ngã xuống nền gạch.

Hiện trường vụ án

Thấy vậy, T. và Ph. đứng dậy, Vinh nhìn thấy liền dùng dao rạch một đường sau lưng và bắp tay của Tuấn. Sau khi gây án, Vinh cầm theo hung khí rồi lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường. Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân P. tới Bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, P. đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lộc Ninh và Công an tỉnh Bình Phước đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc, truy bắt đối tượng gây án.

Chi Nguyễn (t/h)