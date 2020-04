Truy tố cựu cán bộ xã “chỉ điểm” cho anh họ vào trị sở Ủy ban phá két sắt trộm tiền

Liên quan đến vụ trộm cắp tài sản trong cơ quan nhà nước, chiều ngày 6/4, VKSND huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã ban hành cáo trạng truy tố 9 bị can gồm: Hoàng Thập Nhất, 22 tuổi; Trần Anh Võ, 37 tuổi; Trần Đức Kế, 24 tuổi; Nguyễn Hữu Hóa, 28 tuổi; Nguyễn Kim Thuần, 22 tuổi; Trần Đình Thiện Phước, 25 tuổi; Dương Phương Nam, 22 tuổi; Đinh Lê Duẩn, 19 tuổi; (đều trú tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk ) và H’Út Mlô, 19 tuổi, trú thị xã Buôn Hồ (Đăk lăk) về tội Trộm cắp tài sản theo quy định của Pháp luật

Theo cáo trạng truy tố, đối tượng Trần Anh Võ – nguyên cán bộ văn phòng Ủy ban nhân dân xã Tam Giang (huyện Krông Năng) có quan hệ họ hàng với đối tượng Hoàng Thập Nhất. Thường ngày, Võ và Nhất hay qua lại, nói chuyện với nhau.

Đồng bọn của Võ và Nhất

Cho rằng, nếu lấy được món tiền này thì mọi khó khăn về kinh tế của đôi bên sẽ được giải quyết nên Võ và Nhất cùng nhau bàn kế hoạch trộm tiền của UBND xã Tam Giang.

Sáng ngày 10/12/2018, Hoàng Thập Nhất đến quán cà phê ở xã Tam Giang điện thoại cho 7 đối tượng khác rủ cùng tham gia phi vụ trên. Nghe có vẻ hấp dẫn nên 7 đối tượng đồng ý luôn. Đến đêm ngày 12/12/2018, cả nhóm đi 5 xe mô tô, mang theo búa, kìm cộng lực, xà beng… đến trụ sở UBND xã Tam Giang để tổ chức trộm cắp tài sản. Sauk hi phá két lấy được 400 triệu đồng, chúng chia nhau tiêu xài cá nhân.

Phát hiện két sắt bị phá, tiền bị mất nên UBND xã Tam Giang ngay lập tức trình báo vụ việc lên Công an huyện Krông Năng. Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra và phát hiện Trần Anh Võ chính là kẻ “chỉ điểm” cho Hoàng Thập nhất cùng 7 đối tượng khác phá két, trộm cắp tài sản của UBND xã Tam Giang.

Ngay lập tức cả 9 đối tượng bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra. Các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện cáo trạng truy tố của các đối tượng đã được chuyển sang VKSND cùng cấp để chuẩn bị đưa ra xét xử.

