Chồng đâm chết vợ rồi dùng điện tự tử nhưng bất thành vì nghi đi chơi với bồ

Theo cáo trạng truy tố, Bé Hai và chị Phan Thị Hải Quỳnh (31 tuổi) sinh sống tại đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Trong thời gian sinh sống, Bé Hai thường nghi ngờ vợ ngoại tình nên hay nói mỉa mai, giận dỗi. Khi không thể chịu đựng được, chị Quỳnh đã làm đơn ly hôn.

Trong thời gian chờ tòa giải quyết ly hôn, chị Quỳnh về nhà bố mẹ đẻ ở phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ để sinh sống. Còn Bé Hai thuê một căn nhà trọ ở phường Lê Bình, quận Cái Răng.

Bé Hai tại cơ quan điều tra

Dẫu vậy, Bé Hai vẫn thường xuyên gọi điện cho chị Quỳnh để hỏi thăm con cái. Tối ngày 29/12/2019, Bé Hai lại gọi điện cho chị Quỳnh nhưng hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi cọ. Trong lúc tức giận, Bé Hai nảy sinh ý định giết vợ. Hai lấy dao giấu trong người rồi chạy đến mà vợ.

Phát hiện sự việc, hàng xóm cùng người thân đã đưa chị Quỳnh đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Gây án xong, Bé Hai về nhà dùng điện tự tử nhưng không thành. Sau đó đối tượng này bị Công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra , Bé Hai đã thừa nhận tội trạng của mình và nói do ghen tuông nên mới xảy ra cơ sự trên.

