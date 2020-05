Truy tố gã nhân viên khách sạn biến thái dâm ô nhiều bé gái

Ngày 17/5, VKSND quận Thủ Đức, TP. HCM đã hoàn tất cáo trạng tủy tố bị can Nguyễn Hữu Trí (SN 1978) về tội danh " Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo điểm b, điểm c khoản 2 Điều 146 BLHS. Theo cáo trạng, Trí là nhân viên khách sạn nằm trên phường Linh Trung, quận Thủ Đức, làm việc dọn phòng.

Mùng 3 Tết năm 2020, nhiều gia đình đã tới Công an phường Linh Trung tố cáo Trí có hành vi dâm ô con họ. Công an phường Linh Trung đã bàn giao vụ việc cho Công an quận Thủ Đức điều tra. Công an quận Thủ Đức sau đó đã lấy lời khai của các bé gái là nạn nhân (trong độ tuổi từ 8 - 14 tuổi) dưới sự giám hộ của phụ huynh, đồng thời mời Trí lên trụ sở làm việc.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định hàng ngày Trí thường thấy nhiều bé gái vui chơi trong hẻm gần khu vực khách sạn. Trí nảy sinh ý định xấu, tìm cách tiếp cận các bé gái để thực hiện hành vi đồi bại. Được biết, kể từ tháng 11/2019 đến tháng 1/2020, Trí đã thực hiện hành vi dâm ô với 5 bé gái.

Sau đó, vào ngày 28/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức đã bắt giữ khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Trí để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, Công an TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đang tạm giam Bùi Hoàng Anh (22 tuổi, ngụ thôn Bình Thắng, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) để làm rõ hành vi dâm ô bé gái trong nhà vệ sinh của trường tiểu học. Theo điều tra, 7h sáng ngày 11/5, Hoàng Anh đi xe máy tới mua nước tại một quán nước phía trước trường tiểu học trên địa bàn TP. Đồng Xoài.

Thấy sân trường có nhiều bé gái đang chơi đùa, Hoàng Anh nảy sinh ý đồ đồi bạn, đã đột nhập vào phòng vệ sinh trường học. Phát hiện 1 bé gái đang ở trong, Hoàng Anh đã khống chế, đe dọa cháu nhỏ. Sau đó, đối tượng đã thực hiện hành vi dâm ô bé gái, tự thủ dâm, sau đó thả nạn nhân và chạy trốn khỏi trường học. Sự việc sau đó được nhà trường phát hiện và nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng.

Chi Nguyễn (t/h)