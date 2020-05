Chân dung gã trai 18 tuổi chuốc say bé gái 13 tuổi mới quen rồi dẫn vào nhà nghỉ “hành sự”

Công an huyện Hòn Đất ( Kiên Giang ) cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ điều tra đối với Lý Vĩ Khang (SN 2002; ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất) về tội Giao cấu với trẻ em. Đồng thời đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để tiến hành truy tố theo đúng quy định của Pháp luật

Theo hồ sơ điều tra, chiều 20/1/2019, Khang được bạn rủ đi thành phố Rạch Giá chơi. Tại đây, Khang quen bé N.N.T. (SN 2007; ngụ phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Khi mới chỉ biết tên và nói hai ba câu Khang đã nảy sinh ý định xấu với nạn nhân. Khang rủ T. cùng 2 người bạn khác đi uống bia để “kết tình bạn hữu”.

Khi cảm thấy bé T. thấm mệt, có hiện tượng say bia thì Khang giở vờ nói với nhóm bạn là đưa T. về nhà nghỉ ngơi. Thực chất, Khang đưa bé T. vào một nhà nghỉ trên địa bàn TP Rạch Giá ngủ qua đêm.

Lý Vĩ Khang hiếp dâm bé gái 13 tuổi 2 lần trước khi bị phát hiện

Tại trụ sở Công an, Khang đã khai nhận hành vi của mình. Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành các bước điều tra, thu thập chứng cứ chuyển hồ sơ phạm tội của Khang sang VKSND cùng cấp để truy tố.

Trước đó, ngày 7/2/2020, VKSND huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) cũng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 3 tháng đối với Lê Hoàng Quân (20 tuổi, ngụ xã Trường Thắng, huyện Thới Lai) để điều tra về hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi theo Điều 145 Bộ luật hình sự.

Đêm 27/1/2020 (mùng 3 Tết), Quân chủ động liên lạc và rủ T đi chơi, T đồng ý. Sau đó cả hai đến nhà một người bạn uống bia. Sau khi T bị say, Quân chở T vào nhà trọ và quan hệ tình dục. Đến chiều mùng 4 Tết, T về nhà thì bị cha mẹ phát hiện và trình báo cơ quan chức năng. Tại Cơ quan điều tra, Quân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

