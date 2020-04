Tổng thống Trump 'dọa' rút tiền tài trợ WHO, Bộ trưởng Hải quân Mỹ từ chức do COVID-19

Cho rằng WHO "thiên vị" Trung Quốc, Tổng thống Trump đã "dọa" sẽ rút tiền tài trợ cho tổ chức nhưng sau đó lại dịu giọng phản bác.

Trong 24h qua, Mỹ đã ghi nhận thêm 1.736 người chết và ít nhất 19.351 ca nhiễm mới COVID-19. Đây là con số gia tăng cao nhất trong 1 ngày kể từ đầu mùa dịch ở nước này. Con số này bao gồm các trường hợp ở 50 bang, quận Columbia và các vùng lãnh thổ khác của Mỹ. Tính đến hết ngày 7/4, chỉ có Wyoming là tiểu bang duy nhất của Mỹ chưa ghi nhận số ca tử vong nào do COVID-19.



Đặc biệt, bang New York vẫn là nơi bị dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề nhất tại Mỹ. Tại đây ghi nhận số người chết cao kỷ lục với 731 trường hợp chỉ trong 24h. Tính đến sáng 8/4, tổng số người nhiễm COVID-19 ở Mỹ đã vượt mức 400.000 người với gần 13.000 ca tử vong.

Thời gian gần đây tổng thống Mỹ đã hướng chỉ trích sang WHO.



Trước tình hình này, chính quyền Trump đã quy trách nhiệm cho Trung Quốc trong việc không cảnh báo kịp thời khiến dịch bệnh lan rộng trên toàn cầu. Tuy nhiên, thời gian gần đây tổng thống Mỹ đã hướng chỉ trích sang WHO.

Cụ thể, với những lời chỉ trích gay gắt, ông Trump cho rằng WHO đã quá tập trung vào Trung Quốc, lấy "Trung Quốc làm trung tâm" và đưa ra những khuyến cáo tệ hại trong việc ứng phó với dịch COVID-19.

Trong cuộc họp báo hàng ngày về dịch COVID-19 hôm thứ Ba (giờ Mỹ), Tổng thống Trump nói rằng "WHO đang nhận được một lượng tiền khổng lồ từ Mỹ” và ông đang xem xét việc không để Mỹ rót tiền vào tổ chức này nữa, theo CNN.





Tuy nhiên, chỉ vài phút sau tuyên bố sắp ngừng rót tiền cho WHO và bị phóng viên dồn hỏi, ông Trump lại dịu giọng phản bác: “Tôi không nói tôi sắp rút tiền tài trợ, nhưng sẽ xem xét điều này”.

Trong một diễn biến khác, hãng tin Reuters ngày 7/4 đưa tin, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Modly vừa nộp đơn từ chức sau hành động chỉ trích và sa thải Thuyền trưởng Brett Crozier (người đã viết đơn cầu cứu về tình hình COVID-19 lây lan trên tàu mà mình lãnh đạo).



Đơn từ chức của ông Modly đưa ra sau hơn 1 tuần kể từ khi Thuyền trưởng Brett Crozier gửi một bức thư cảnh báo về việc tình hình COVID-19 đang lây lan trên tàu và đề nghị sơ tán các thủy thủ.

Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Modly.

Sau đó, ông Modly đã bay đến Guam phát biểu trước thủy thủ đoàn của tàu và có những lời lẽ xúc phạm đến Thuyền trưởng Brett Crozier. Khi rò rỉ ra truyền thông, đoạn băng ghi âm lại bài phát biểu đã gây phẫn nộ mạnh mẽ. Trong đó, ông Modly đã gọi ông Crozier là “quá ngây thơ và ngu ngốc” để chỉ huy con tàu sân bay; việc ông Crozier viết thư kêu cứu tượng trưng cho một “sự phản bội” và quyết định sa thải ông Crozier khỏi chức vụ sĩ quan chỉ huy của tàu USS Theodore Roosevelt.



Trong thư từ chức gửi Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, ông Modly dù không nhắc đến vấn đề nhưng vẫn khẳng định rằng bản thân "rất biết ơn" khi được phục vụ cùng tất cả các thành viên lực lượng Hải quân và Thuỷ quân Lục chiến.



Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, ông đã chấp nhận đơn từ chức của ông Modly vào sáng 7/4. Ngoài ra, Thứ trưởng Lục quân James McPherson (từng phục vụ trên tàu USS Theodore Roosevelt) được chọn thay thế ông Modly.



Tổng thống Donald Trump nhận xét, hành động của ông Modly là hoàn toàn "vô tư không vụ lợi". Trước đó, ông Trump cũng từng bảo vệ ông Modly giữa rừng dư luận chỉ trích.



