Từ 0h ngày 21/3/2020, toàn bộ khách nhập cảnh Việt Nam đều phải cách ly

Tin tức mới nhất ngày 20/3, theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 , Bộ GTVT vừa có công văn hỏa tốc, chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam về vấn đề thay đổi biện pháp sàng lọc y tế đối với những người nhập cảnh ở sân bay. Theo đó, 100% hành khách từ tất cả các nước khi nhập cảnh vào Việt Nam đều phải cách ly tập trung trong vòng 14 ngày, tính từ ngày nhập cảnh.

Ảnh minh họa.

Liên quan đến vấn đề này, tờ Tổ Quốc dẫn lại lời của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn cho biết: "Việc cách ly này có hiệu lực từ 00 giờ 00 phút ngày 21/3/2020. Các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam vì mục đích ngoại giao, công vụ thực hiện cách ly tại cơ quan ngoại giao hoặc cơ sở lưu trú dưới sự giám sát của chính quyền và cơ quan y tế".

Theo Zing.vn, các hãng hàng không sẽ có trách nhiệm thông báo sự thay đổi này đến tất cả các hành khách nhập cảnh vào Việt Nam. Đối với những người nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích ngoại giao hay công vụ sẽ được cách ly theo đúng quy định tại các cơ quan ngoại giao hoặc cơ sở lưu trú. Chính quyền và cơ quan y tế sẽ trực tiếp giám sát việc cách ly.

Ngoài ra, các hãng hàng không cũng phải chuẩn bị sẵn các tờ khai y tế, yêu cầu hành khách bắt buộc khai báo y tế trước khi nhập cảnh, thực hiện kiểm tra thân nhiệt trước khi vào nhà ga cũng như vệ sinh và khử khuẩn máy bay theo quy định.

Ảnh minh họa.





Để có thể tiến hành cách ly toàn bộ khách nhập cảnh, Bộ GTVT cũng yêu cầu cảng vụ hàng không phối hợp với công an cửa khẩu, quân đội, kiểm dịch y tế… thực hiện tốt việc giải tỏa các hành khách tại nhà ga, tránh tình trạng ùn ứ hay chờ đợi quá lâu...

Do các khu cách ly tạm thời ở sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất còn nhiều hạn chế, các chuyến bay đến Việt Nam có thể phải hạ cánh ở các sân bay khác như Vân Đồn, Cần Thơ, Phù Cát...

Tình hình COVID-19 Việt Nam mới nhất, tính đến thời điểm hiện tại Việt Nam đã ghi nhận 87 ca dương tính với virus corona chủng mới, trong đó có 17 ca đã bình phục và xuất viện.

Your browser does not support HTML5 video.

Thùy Nguyễn (t/h)