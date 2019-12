Từ 1/1/2020, cấm cả người đi xe đạp khi đã uống rượu bia

Kể từ ngày 1/1/2020, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (Luật số 44/2019/QH14) sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, Việt Nam sẽ cấm triệt để hành vi đi xe ra đường khi có nồng độ cồn trong người, bao gồm việc điều khiển ôtô, xe máy, xe đạp điện, xe đạp, xe dành cho người khuyết tật...



Cụ thể, Điều 5, Khoản 6 Luật Phòng, Chống tác hại của Rượu, Bia quy định nghiêm cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Luật còn quy định rõ “độ cồn là số đo chỉ hàm lượng cồn thực phẩm có trong rượu, bia tính theo phần trăm thể tích. Độ cồn được đo bằng số mililít ethanol nguyên chất trong 100ml dung dịch tại 20oC”.

Cấm hoàn toàn hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu bia



Nếu như trước đây, quy định cũ chỉ cấm lái xe ôtô khi có nồng độ cồn thì kể từ 2020 tới mọi hành vi điều khiển phương tiện phương tiện giao thông, bao gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (ôtô, máy kéo, xe máy, xe máy điện, môtô) và phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (xe đạp, xích lô, xe lăn, xe súc vật kéo) cũng đều bị nghiêm cấm.



“Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia” được chính thức ban hành cũng kéo theo việc phải sửa đổi một số quy định hiện hành, trong đó có cả Luật Giao thông đường bộ 2008.



Thời gian Luật mới chính thức có hiệu lực đang tới gần nhưng hiện vẫn có 2 vấn đề đặt ra. Thứ nhất, hiện các văn bản hướng dẫn dưới luật về hành vi vi phạm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (cụ thể là Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông) vẫn chưa có. Do đó, trong thời gian tới các hành vi vi phạm sẽ sớm được cập nhật để có chế tài xử phạt để đồng bộ các văn bản quy phạm Thời gian Luật mới chính thức có hiệu lực đang tới gần nhưng hiện vẫn có 2 vấn đề đặt ra. Thứ nhất, hiện các văn bản hướng dẫn dưới luật về hành vi vi phạm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (cụ thể là Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông) vẫn chưa có. Do đó, trong thời gian tới các hành vi vi phạm sẽ sớm được cập nhật để có chế tài xử phạt để đồng bộ các văn bản quy phạm Pháp luật khác.

Thứ hai, một số ý kiến hiện cho rằng cần có các quy định cụ thể hơn nữa về mức nồng độ cồn tuyệt đối 0%. Nguyên nhân do trong thực tế người bệnh sử dụng một số thuốc chữa bệnh, thực phẩm…, cũng có thể cho kết quả trên máy đo nồng độ khí thở vượt quá 0%.

Bên cạnh đó, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia mới cũng quy định không được quảng rượu bia trong khung giờ từ 18h - 21h hàng ngày trên các loại hình báo chí như báo hình, báo nói. Không được quảng cáo rượu bia trên phương tiện giao thông. Cơ sở bán rượu bia phải niêm yết không bán hàng cho người dưới 18 tuổi. Không mở điểm bán rượu bia cố định trong vòng bán kính 100m tính từ khuôn viên cơ sở y tế , nhà trẻ, mẫu giáo...

