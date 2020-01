Từ 1/1/2020 đeo tai nghe khi đi xe máy phạt 1 triệu đồng, dùng điện thoại phạt tới 2 triệu đồng

Ngày 30/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 100/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, có hiệu lực từ 1/1/2020. Đáng lưu ý, mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn theo luật Phòng, chống tác hại của rượu bia 2019 khiến người dân hết sức quan tâm.

Quy định nêu rõ, nếu người tham gia giao thông trong hơi thở hoặc máu có nồng độ cồn, dù ít hay nhiều cũng sẽ bị xử phạt với mức xử phạt cao nhất đối với người điều khiển xe ô tô sẽ là từ 30-40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng; đối với người điều khiển xe mô tô sẽ là từ 6-8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng, còn người điều khiển xe đạp, xe thô sơ cũng sẽ bị phạt từ 400.000-600.000 đồng.



Các mức xử phạt cụ thể.



Hai ngày vừa qua, đã có không ít tài xế bị lực lượng CSGT Hà Nội lập biên bản xử phạt hành chính lên đến 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng. Không chỉ điều chỉnh mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2020 còn nêu rõ các mức phạt trong trường hợp lái xe dùng điện thoại , đeo tai nghe.

Cụ thể, đối với lái xe máy sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) sẽ bị xử phạt từ 600.000 - 1 triệu đồng (Nghị định 46 là 200.000 - 300.000 đồng).



Trường hợp người điều khiển xe dùng một tay để sử dụng điện thoại sẽ phải chịu phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Nếu người tham gia giao thông mắc cả 2 lỗi trên, mức phạt nặng nhất có thể lên đến 3 triệu đồng.



Ảnh minh họa.

Đối với lỗi chở người trên ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng - 1 triệu đồng (Nghị định 46 trước đây là 100.000 - 200.000 đồng).





Tài xế ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều tiết giao thông hoặc người kiểm soát giao thông sẽ bị xử phạt từ 3-5 triệu đồng (Nghị định 46 trước đây là 1,2 - 2 triệu đồng).

Ngoài ra, nhiều lỗi vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, đi quá tốc độ, sai làn, đi ngược chiều, thiếu giấy tờ,... đều được tăng mức phạt.



Nguồn: VTC Now.

