Từ 1/1/2020: Không được để vật nuôi chứng kiến động loại bị giết mổ

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.





Trong Luật Chăn nuôi năm 2018, so với Pháp lệnh về giống vật nuôi năm 2004 xuất hiện điểm nổi bật chính là đối xử nhân đạo với vật nuôi. Điều luật này nhằm xây dựng hình ảnh con người Việt Nam giàu nhân văn, thân thiện và đối xử nhân đạo với vật nuôi, từ đó tạo điều kiện cho việc hội nhập quốc tế trong chăn nuôi cũng như mở ra hành lang pháp lý Pháp lệnh về giống vật nuôi năm 2004, theo Thời Đại.

Ảnh minh họa.

Luật Chăn nuôi đã dành riêng mục 2, chương 5 để quy định về việc đối xử nhân đạo với vật nuôi. Theo đó, tại điều 69 của luật quy định các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi phải thực hiện các yêu cầu:





Có chuồng trại, không gian chăn nuôi phù hợp với vật nuôi; Cung cấp đủ thức ăn, nước uống bảo đảm vệ sinh; Phòng bệnh và trị bệnh theo quy định của Pháp luật về thú y; Không đánh đập, hành hạ vật nuôi.

Tại điều 70 của luật quy định các tổ chức, cá nhân trong quá trình vận chuyển vật nuôi phải thực hiện các yêu cầu:



Sử dụng phương tiện, trang thiết bị vận chuyển vật nuôi phù hợp, bảo đảm không gian thông thoáng, hạn chế chấn thương, sợ hãi cho vật nuôi; Cung cấp đủ thức ăn, nước uống cho vật nuôi; Không đánh đập, hành hạ vật nuôi.



Ảnh minh họa.

Tại điều 71 của luật quy định: Cơ sở giết mổ vật nuôi phải có nơi lưu giữ vật nuôi bảo đảm vệ sinh; cung cấp nước uống phù hợp với vật nuôi trong thời gian chờ giết mổ; Hạn chế gây sợ hãi, đau đớn cho vật nuôi; không đánh đập, hành hạ vật nuôi; Có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ; không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ.





Tại điều 66 của luật quy định: Chủ nuôi chó, mèo phải thực hiện tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo theo quy định của pháp luật về thú y; Khi nghi ngờ chó, mèo có triệu chứng bệnh dại phải báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cán bộ chăn nuôi, thú y cơ sở và thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về thú y; Có biện pháp bảo đảm an toàn cho người và vật nuôi khác, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y; Trường hợp chó, mèo tấn công, gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Your browser does not support HTML5 video.



Luật chăn nuôi sẽ tác động đến hàng triệu người. Nguồn: VTC 16

Thùy Nguyễn (t/h)