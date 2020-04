Từ 1/5 có tổng đài 111 tiếp nhận, giải đáp thắc mắc về gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Trưởng ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung. Ngoài trưởng ban còn có các Phó Trưởng ban là các thứ trưởng thuộc Bộ.

Về phân công nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo triển khai việc đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Cuộc họp của Bộ LĐ-TB&XH thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cũng thường xuyên đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Được biết, Tổng đài 111 sẽ chính thức bắt đầu tiếp nhận thông tin hỏi – đáp về việc chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng từ ngày 1/5/2020. Ngoài ra, LĐ-TB&XH cũng công bố các số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, bao gồm: 0913.049.567; 0977.976.686 và 0913.378.816.

Trước đó, ngày 9/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó người lao động được hỗ trợ các chính sách sau:

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng.

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

Ngoài ra, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến giảm trừ 50% lương lao động tham gia Bảo Hiểm Xã Hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng.

Cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện...) trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến khi công bố hết dịch mà không phải xin xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn".

Your browser does not support HTML5 video.

Chính thức thông qua gói 62.000 tỷ hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19